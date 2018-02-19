اتفاق شراكة بين «شروق» و«المباني» الكويتية

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة «المباني» الكويتية لإطلاق مشروع عقاري مخصص للأغراض التجارية والترفيهية بمواصفات ومعايير فاخرة، في منطقة حيوية مطلة على ضاحية مغيدر بالشارقة، في الجزء الواقع على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وجاء الكشف عن الشراكة خلال توقيع الجانبين على اتفاقية تنفيذ المشروع بمقر الهيئة بالقصباء مؤخراً، حيث وقعها من جانب «شروق» الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس الهيئة، ومن جانب شركة «المباني»، محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس إدارة «المباني» بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهتين. ويتضمن المشروع الجديد متاجر، ومطاعم، ومقاهي، ومرافق ترفيهية، وسيتم تطويره وإدارته من قبل شركة «المباني»، التي تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، تتجسد في مشروعها بالكويت «الأفينيوز»، أحد أكبر العلامات التجارية في مجال مراكز التسوق والترفيه في الكويت ودول الخليج.

نقلة نوعية

ويهدف المشروع، الذي يمتد على مساحة تزيد على 65 ألف متر مربع، إلى إحداث نقلة نوعية في المنطقة الواقع فيها، من خلال تحويلها إلى مقصد سياحي وترفيهي للقاطنين في إمارة الشارقة وزوارها، لاسيما أنه يقع مباشرة على واحد من أكثر طرق الإمارات حيوية، ويربط الشارقة بباقي الإمارات، وسيتم الكشف عن كافة تفاصيل المشروع خلال مؤتمر صحفي يعقده الطرفان في وقت لاحق.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: تزخر إمارة الشارقة بالكثير من الفرص الاستثمارية في العديد من المواقع الاستراتيجية، وتعمل «شروق» في إطار خطتها الاستراتيجية على استكشاف الأفضل ضمن هذه الفرص، وعقد الشراكات الفاعلة مع كبار المستثمرين في سبيل تطويرها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، بما يعود بالنفع على سكان الإمارة وزائريها، ويرتقي بأنماط الحياة فيها. وأضافت: نتطلع من خلال الشراكة مع «مباني» إلى مواصلة هذا النهج، والاستفادة من الخبرة الكبيرة التي تملكها الشركة في تطوير وجهة جديدة تواكب النمو الاقتصادي المتنوع للشارقة.

وقال محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس إدارة «المباني»: تنظر «المباني» التي تعد أكبر شركة عقارية في الكويت، إلى الفرص الاستثمارية في الإمارات وفي إمارة الشارقة، باعتبارها أفقاً جديداً لنمو أعمالها، لاسيما بعد أن توسعنا بمشروعنا «الأفينيوز» خارج الكويت إلى كل من السعودية والبحرين، إذ تم افتتاح «الأفينيوز ـ البحرين» في أكتوبر الماضي، في وقت يجري العمل على افتتاح «الأفينيوز ـ الرياض» و«الأفينيوز الخبر) خلال الأعوام القليلة المقبلة، باستثمارات مجمعة للمشاريع الثلاثة تفوق 5.5 مليارات دولار.