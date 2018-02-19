مالية عجمان تطلق «تحدي الابتكار»

أطلق نادي الابتكار في دائرة المالية فعالية «تحدي الابتكار» بمشاركة موظفي الإدارات المالية من مختلف الجهات والدوائر الحكومية في إمارة عجمان، وذلك في إطار مبادرات الدائرة الخاصة بشهر الإمارات للابتكار.

وقال مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية إن قيادتنا الوطنية أرست مفهوماً استراتيجياً متكاملاً للابتكار ليكون ثقافة راسخة في كافة مؤسساتنا الحكومية والخاصة، ويشكل قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني ويعزز تنافسية الدولة. وذكر أن شهر الابتكار هو فرصة لاستشراف المستقبل عبر إعداد كفاءات قادرة على إيجاد أفكار مبدعة لإدارة المخاطر ورسم خطط مبتكرة وبناءة للانتقال إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة. ومن هذا المنطلق أرست القيادة الوطنية بيئة حاضنة تشجع الابتكار.

وأوضح أن مشاركة الدائرة تأتي في إطار التزامها بالأجندة الوطنية التي تخدم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وتسهم في تطوير الخدمات والأداء المؤسسي.

وأشار محمد جاسم رئيس نادي الابتكار بالدائرة، إلى أن الابتكار أصبح اليوم منهجاً للعمل الحكومي؛ نظراً لأهميته في تنويع الاقتصاد الوطني عبر الارتقاء بالأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات الحكومية وجعلها مصدر سعادة للمجتمع.

وأضاف أن «تحدي الابتكار» هو عبارة عن جلسة عصف ذهني مبنية على منهجية مدروسة تستخدم أسلوباً تشويقياً وطرقاً ووسائل إبداعية تبث الطاقة الإيجابية وتحفز المشاركين على الابتكار للتوصّل إلى أفكار مبتكرة توفر حلولاً واقعيّة للتحديات التي تواجهها الجهات الحكوميّة.

ويتم تقسيم المشاركين ضمن فرق عمل توحد جهودها للخروج بأفكار إبداعية تقدم حلولاً فعلية قابلة للتطبيق تدعم المنظومة المالية في حكومة عجمان بأسلوب مبتكر ومحفز.