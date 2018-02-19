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استدعاء 9373 سيارة تويوتا «تايريوس هايلوكس» لإصلاح عيوب

المصدر:
  • أبوظبي- عبد الحي محمد
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أعلنت وزارة الاقتصاد أمس عن حملة استدعاء لـ 9373 سيارة تويوتا تايريوس هايلوكس موديل 2016 بالتعاون مع شركة الفطيم للسيارات. وأرجع تقرير فني للوزارة سبب الاستدعاء إلى أنه تم تجهيز السيارات بنظام وسائد هوائية تحتوي على حساسات لاستشعار القوي من الاتجاهات المختلفة المؤثرة على السيارة. وقال التقرير إن هناك احتمالا أن يحدث تقشر في الطبقات العازلة داخل الحساسات مع مرور الوقت، ما يؤدي إلى تشغيل الضوء التحذيري للوسائد الهوائية، ويزيد من خطر الإصابة في حالة وقوع حادث.

كما أعلنت الوزارة عن حملة استدعاء لـ17 من سيارات مرسيدس بنز كوبيه 292موديل 2016. وأوضح تقرير فني للوزارة سبب الاستدعاء بأنه ربما تم تصنيع عزل الفاصل خارج المواصفات حيث قد تظهر رغوة عازلة فائضة يمكن ان تتداخل في المنطقة السفلية من الزجاج الأمامي.

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