"الاتحادية للضرائب" تطلق 50 دليلاً إرشادياً وبرامج تعلّم إلكتروني

أطلقت "الهيئة الاتحادية للضرائب" 50 دليلا إرشادياً وبرامج تعلّم إلكترونية شملت بعض الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبية الإماراتية في إطار خطة التوعية الشاملة التي تنتهجها الهيئة.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام "الهيئة الاتحادية للضرائب"، إن هذه الخطوة جاءت في إطار التزام الهيئة المستمر بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية، مشيراً إلى أن الأدلة الإرشادية وبرامج التعلم الإلكتروني تشمل العديد من المجالات الضريبية، منها على سبيل المثال أدلة الإفصاح عن الواردات والتصريح عن الاستيراد والتسجيل للضريبة الانتقائية ولضريبة القيمة المضافة والمجموعات الضريبية واسترداد الضريبة الانتقائية وتقديم الإقرارات الضريبية وأمناء المستودعات والمناطق المحددة.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم تزامناً مع إطلاق الحملة التوعية الشاملة "إقرارك الضريبي في 4 خطوات" الموجهة لقطاعات الأعمال المسجلة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة للتعريف بالنظام الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة، والذي أصبح جاهزاً منذ مطلع الشهر الجاري، لتلقي إقرارات قطاعات الأعمال اعتبارا من الفترة الضريبية الأولى، التي انتهت لبعض الأعمال بنهاية شهر يناير 2018 والتي يجب عليها تقديم هذه الإقرارات بحد أقصى في الثامن والعشرين من شهر فبراير 2018.

ودعا خالد علي البستاني قطاعات الأعمال والمتخصصين للاستفادة من هذه الأدلة وبرامج التعلم الإلكتروني ودراستها بشكل مستفيض لرفع المستوى المعرفي لدى أصحاب المصلحة في هذه القطاعات وتكوين ثقافة كاملة لديهم بالنظام الضريبي الإماراتي وتشريعاته وآلياته، مما يمكنهم من الحصول على معلومات تتميز بالدقة والشمولية تسهم في نشر الثقافة الضريبية في أوساط قطاعات الأعمال، ما يضمن نجاح تطبيق النظام الضريبي.

وأكد مدير عام "الهيئة الاتحادية للضرائب" أن الهيئة تحرص عبر موقعها الإلكتروني على توفير معلومات إرشادية شاملة حول التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية والإجراءات الضريبية، حيث يتم تحديث هذه المعلومات بشكل مستمر، بالإضافة إلى توفير الأفلام التوعوية القصيرة التي تمكن قطاعات الأعمال وأفراد المجتمع بوجه عام من معرفة حقوقهم وواجباتهم وآليات احتساب الضريبة، وتقدم شرحاً مفصلاً لكافة الفئات المعنية بالضريبة للخطوات والإجراءات التي تتعلق بها والالتزامات المترتبة على كل فرد أو شركة.

ودعا خالد علي البستاني جميع قطاعات الأعمال إلى الامتثال للإجراءات الضريبية وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بها، مؤكداً أن "الهيئة الاتحادية للضرائب" تسعى لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية لتسهيل تطبيق نظام ضريبي متميز ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية والمكانة الرفيعة للإمارات على جميع المستويات.

وطالبت "الهيئة الاتحادية للضرائب" مطلع الشهر الجاري قطاعات الأعمال المسجلة لدى الهيئة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة، التي تنتهي فترتها الضريبية الأولى بنهاية شهر يناير 2018، للاستعداد لتقديم إقراراتها، مؤكدة أنه يجب تقديم هذه الإقرارات بحد أقصى في الثامن والعشرين من شهر فبراير 2018.

وأكدت "الهيئة الاتحادية للضرائب" فيما يتعلق بمتطلبات الإقرار الضريبي للأعمال أنه سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية.