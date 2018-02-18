ناسداك دبي تطلق عقوداً مستقبليةً على المؤشر العام لسوق دبي المالي

قرع عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وعبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، اليوم جرس افتتاح السوق للاحتفال ببدء تداول ناسداك دبي عقوداً مستقبليةً مرتبطة بالمؤشر العام لسوق دبي المالي، في خطوة تمثل نقلة نوعية للمستثمرين، حيث أنها تقدم أدوات جديدة لتتبع أداء سوق دبي المالي، ثاني أكبر سوق أسهم في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث قيمة التداول.

وعن طريق تداول العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي، يمكن أن يتاح للمستثمرين للمرة الأولى الاستثمار في مجموعة تضم 37 شركة من أبرز الشركات في الشرق الأوسط والمدرجة في سوق دبي المالي، ومنها إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي ودبي للاستثمار، وذلك دون تداول أسهمها أو العقود المستقبلية على أسهمها المفردة.

ويتتبع المؤشر العام لسوق دبي المالي شركات متنوعة في قطاعات عدة من بينها العقارات والخدمات المصرفية والاتصالات والتأمين والنقل. وارتفع المؤشر من قيمته الأساسية عند 1000 نقطة في العام 2003 إلى أعلى مستوياته وهو 8485 نقطة في نوفمبر 2005، ويصل حالياً إلى 3330 نقطة.

وفي هذا الصدد قال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "يعد إطلاق العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي أحد التطورات الأكثر أهمية التي حدثت في الأسوق المالية في دبي في السنوات الأخيرة، ويمثل خطوةً هامةً في الاستراتيجية المشتركة لسوق دبي المالي وناسداك دبي المتمثلة في تقديم مجموعة أوسع من المنتجات للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. وتعزز العقود المستقبلية على المؤشرات من المكانة التي تحتلها دبي بوصفها مركزاً للأسواق المالية العالمية يقدم مجموعةً واسعةً من الفرص، كما يُنتظر أن تجذب العقود المستقبلية تحديداً المزيد من الاستثمار الأجنبي من الصناديق الكبرى التي تبحث عن حلول للتحوط والاستثمار".

وتقدم ناسداك دبي عقدين بصفة ربع سنوية ضمن العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي. وتعمل شعاع كابيتال كصانع للسوق لتوفير السيولة.

وافتُتِحت سوق ناسداك دبي للعقود المستقبلية في سبتمبر 2016 بعقود مستقبلية على الأسهم المفردة لثماني شركات مدرجة في الإمارات. وقد توسعت السوق لتشمل 17 عقداً مستقبلياً على الأسهم المفردة وبلغ إجمالي قيمة التداول أكثر من 500 مليون درهم عبر تداول ما يزيد على 2.5 مليون عقد.

ومن جانبه قال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: "يمثل إطلاق أول منتجاتنا للعقود المستقبلية للمؤشرات اليوم مرحلة جديدة من التوسع لسوق ناسداك دبي للعقود المستقبلية، والتي تقدم الآن فرصاً للمستثمرين لتحقيق أرباح سواءً في حالة هبوط المؤشر العام لسوق دبي المالي أو ارتفاعه، والاستفادة من الرافعة المالية لزيادة توظيف أموالهم. وسنعزز من تعاوننا مع سوق دبي المالي وشركات الوساطة الإقليمية والدولية لتصبح دبي مركزاً عالمياً حيوياً لأنشطة مشتقات الأسهم بما فيها أنشطة التداول والمقاصة".

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: "قدم مجتمع الأسواق المالية في الإمارات دعماً هاماً لنجاح سوقنا للعقود المستقبلية حتى الآن وسنواصل العمل مع مختلف المتعاملين في السوق لرفع الوعي والإدراك بصورة أكبر بشأن منتجات العقود المستقبلية بين العاملين في القطاع المالي والجمهور بوجه عام. وتلتزم ناسداك دبي بتوسيع مجموعة أدوات الاستثمار المتطورة هذه في سوقها لتمكين المستثمرين من حماية ثرواتهم وزيادتها".

وتعمل سوق ناسداك دبي للعقود المستقبلية حالياً مع ثماني شركات وساطة رائدة في الإمارات بصفتها أعضاء فيها وشركتين نشطتين لصناعة السوق. ويمكن لجميع شركات الوساطة المعتمدة في سوق دبي المالي وناسداك دبي طلب عضوية سوق العقود المستقبلية، كما يمكن لجميع المستثمرين الذين يتداولون الأسهم أن يتداولوا أيضاً العقود المستقبلية على الأسهم في ناسداك دبي. وتعقد ناسداك دبي مناقشات مع مؤسسات مالية أخرى إقليمية وعالمية ترغب في المشاركة في التداول أو إجراء مقاصة في السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن ناسداك دبي أطلقت اليوم أيضاً عقوداً مستقبليةً على مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيتضمن المزيد من التوسع في سوق ناسداك دبي للعقود المستقبلية إطلاق عقود مستقبلية على مؤشرات أسهم إم إس سي آي الإقليمية بموجب اتفاقية الترخيص التي أُعلِن عنها في شهر أكتوبر من العام الماضي، إلى جانب إطلاق المزيد من العقود المستقبلية على الأسهم المفردة ومنتجات الخيارات في تاريخ لاحق.