اتفاقية لإنشاء مقر إقليمي لـ«جاكوار لاند روفر» في «واحة دبي للسيليكون»

وقعت سلطة واحة دبي للسيليكون ومجموعة جاكوار لاند روفر المحدودة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفرع الإقليمي لجاكوار لاند روفر المحدودة - اتفاقية شراكة وتعاون لإنشاء مقرها الإقليمي الجديد في الواحة والذي يتضمن أكاديمية للتدريب ومركز اختبار هندسي ومركزاً لعلاقات العملاء.

وستبني سلطة واحة دبي للسيليكون - بحسب الاتفاقية - مرافق المشروع الجديد على مساحة إجمالية تبلغ 14 ألف متر مربع ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية بحلول الربع الأول من 2020.

وقع الاتفاقية عن السلطة ، الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، فيما وقعها عن المجموعة بروس روبيرتسون المدير العام لشركة جاكوار لاندروفر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وسيضم المشروع أكاديمية للتدريب والتأهيل تقوم من خلالها جاكوار ولاندروفر بإعداد الكوادر الهندسية والفنية والإدارية لإدارة شؤون المقر الجديد للشركة في المنطقة وفق أحدث البرامج التدريبية التي تضمن مستويات الجودة العالية التي تقدمها الشركة عبر أفرع شبكتها كافة.

كما ستتضمن الأكاديمية ورشة عمل مبنية وفق أعلى المعايير العالمية لتدريب موظفي الشركة عملياً، إضافة إلى صالة عرض للتدريب يستطيع من خلالها المتدربون إجراء عمليات بيع وشراء وهمية لتمكينهم من اكتساب جميع المهارات والخبرات الضرورية للحفاظ على المستوى العالي لخدمة العملاء الذي تعتمده جاكوار لاند روفر.

وأكد الدكتور محمد الزرعوني حرص سلطة واحة دبي للسيليكون منذ إنشائها على تبني أحدث الابتكارات والتقنيات التي تدعم تطور شركاء الأعمال في الواحة.. مرحبا بتوقيع اتفاقية الشراكة مع مجموعة جاكوار لاندروفر الشرق الأوسط التي تتوافق مع أهداف السلطة لدعم البحث والتطوير لتكنولوجيات التنقل الجديدة مثل السيارات الهجينة والكهربائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمركبات التي ستوفرها أكاديمية المجموعة ومركزها الاختباري.

وأضاف أن مجموعة جاكوار لاند روفر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انضمت إلى قائمة شركاء واحة دبي للسيليكون عام 2009.. لافتا إلى أن قرار الشركة بتوسعة عملياتها في المنطقة.

من جانبه أعرب بروس روبيرتسون عن سعادته بعقد شراكة وتعاون مع سلطة واحة دبي للسيليكون الحاضنة الأبرز للتكنولوجيا والابتكار في المنطقة لإطلاق المقر الإقليمي الجديد، لافتا إلى أن دبي تمثل مركزا عالميا للتقدم الاقتصادي والتكنولوجي ووجهة لكل المبتكرين والموهوبين في العالم لإقامة مشاريع نوعية تعتبر إضافة كبيرة للبشرية.