المكالمات المرئية عبر الإنترنت قادرة على إلغاء «الاتصال الهاتفي»

عبّر 48% من القرّاء المشاركين في استطلاع «البيان الإلكتروني» و63% من متابعي «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» عن اعتقادهم بأن الاتصال المرئي عبر الانترنت سيكون قادراً على التوسّع بل واستبدال خدمات الاتصال الهاتفي المعهودة.

وتوقّع خبراء في تصريحات خاصة لـ"البيان الاقتصادي" ازدياد استخدام خدمات الاتصال المرئي «الفيديو» عبر الإنترنت VoIP في الإمارات تدريجياً بالتزامن مع تنظيم هذا النوع من الاتصالات في الدولة، علاوة على انتشار تقنية الجيل الخامس وانخفاض سعر البيانات، ودعم الهواتف الذكية الحديثة لهذا النوع من الاتصال، من دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى إلغاء خدمات الاتصال الهاتفي، على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة.

خدمات شاملة

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إن خدمات الاتصال بشكل عام ستصبح تحصيل حاصل لخدمات أكثر شمولاً. وأضاف: «أعتقد أن شركات الاتصال ستتجه أكثر نحو تقديم خدمات البيانات ـ التي يمكن من خلالها تقديم خدمات الاتصال عبر الإنترنت VoIP ـ ولكن ذلك التحول يحتاج إلى الوقت، بالإضافة إلى انتشار التطبيقات وخدمات مدارة وأمن المعلومات، وعلى مستوى الأفراد، خدمات تقدم محتوى رقمي ترفيهي ومفيد وخدمات المنازل الذكية.

عوامل داعمة

وتوقّع عصام محمود، نائب رئيس أول الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإنابة في "اتصالات"، في تصريحات خاصة لـ"البيان الاقتصادي" أن تشكّل خدمات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت جزءاً من منظومة الاتصال بالنسبة لمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات خلال خمس إلى عشر سنوات المقبلة، إلى جانب خدمات البرمجيات المساعدة للأعمال Saas، مشيراً إلى وجود عوامل داعمة لمستقبل الاتصال المرئي والصوتي عبر الإنترنت مثل تقنيات الجيل الخامس والسحابة.

تعزيز التواصل

وقال سانميت كوشهار، المدير العام لشركة "إتش إم دي غلوبال" المصنعة لهواتف نوكيا التي اشتهرت مؤخراً بدعمها للاتصال المرئي عبر الإنترنت من خلال هاتف "نوكيا 8" إن الاتصال المرئي عبر الإنترنت يعزّز التواصل الفعال بين الأفراد أو الشركات على حد سواء، متوقعاً نمو الاتصال عبر الإنترنت الذي يستخدم البيانات خصوصاً مع تنظيم الخدمة ووضوح الصوت وإمكانية التحدث في بيئة آمنة، علاوة على انخفاض تكلفة هذا النوع من الاتصال، والمعدل المرتفع لاختراق خدمات الهواتف الذكية في الإمارات.

وقال إن خدمات الاتصال المرئي "الفيديو" عبر الإنترنت VoIP بدأت تكتسب نمواً كبيراً وشعبية متزايدة في أسواق عالمية عدة حول العالم خصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن زيادة انتشار هذه الخدمات يعتمد بشكل رئيسي على الشبكات معزّزة للحد الأقصى، خصوصاً وأن بيانات الفيديو تحتل الحصة الأكبر من شبكات الجيل الرابع في الوقت الحالي.

وأضاف: نتوقع أن ينتقل حوالي 40% من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى خدمات الصوت عبر الإنترنت بشكل تدريجي خلال السنوات العشر المقبلة، بفضل قدرة تلك الخدمات على تخفيض التكلفة وزيادة الإنتاجية بشكل كبير، وذلك بالتزامن مع تشريع وتنظيم وتقديم تقنيات اتصال الجيل الخامس بما فيها من شبكات برمجيات وطرفيات وذلك بشكل تدريجي في أسواق الدولة اعتباراً من بداية انطلاق «إكسبو 2020».

خفض التكلفة

من جهته قال خبير الاتصالات محمد خيزار العلا رئيس الأعمال في شركة «لافا إنترناشونال» للهواتف الذكية إن خفض التكلفة هي الميزة الأولى للاتصال المرئي برأيه، مضيفاً أن الخدمة تتيح اتصالا لا محدوداً بالصوت أو الفيديو ومقابل رسم شهري أو سنوي محدّد. وأضاف: «نعتقد أن خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت توفّر كثيراً على الشركات والأفراد خصوصاً مع ارتفاع تكلفة المكالمات الدولية عبر الهاتف، علاوة على إمكانية رقم VoIP الذي يطلق عليه "الرقم الافتراضي"، الاتصال بالخطوط الأرضية. كما أن تقنية VoIP قادرة على توفير خدمة اتصال صوتي تماثل في جودتها اليوم الاتصال الهاتفي المعروف.