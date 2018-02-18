5 آلاف شركة تعرض منتجاتها في «جلفود 2018»

يعتزم مركز دبي التجاري العالمي استضافة نخبة من الوزراء والوفود التجارية رفيعة المستوى من شتى أنحاء العالم، والمشاركين في معرض «جلفود 2018» السنوي، في ظل استعدادات أكبر معارض الأغذية والمشروبات في العالم لضبط جدول أعماله وفق توجهات القطاع العالمي وذلك وسط ارتفاع حدة الطلب وتفضيلات المستهلكين المتطورة باستمرار والتقنيات الثورية الجديدة.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض، الذي ينطلق اليوم ويمتد لخمسة أيام، ما يصل إلى 90 ألف زائر من المتخصصين في القطاع مع مشاركة أكثر من 5 آلاف شركة عارضة و120 جناحاً من بينها لدول تشارك للمرة الأولى مثل إستونيا وبيرو كولومبيا وطاجيكستان ونيجيريا وصربيا وسلوفاكيا إلى جانب حضور المئات من الرؤساء والوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات المعنية بالقطاع من دول عديدة، والباحثين عن فرص لإبرام شراكات مجزية، مع توقعات بحضور عشرات آلاف الزوار.

وتضم أجنحة المعرض أحدث المنتجات والابتكارات عبر ثمانية أقسام متخصصة: المشروبات، ومنتجات الألبان، والدهون والزيوت، والمنتجات الصحية والمواد العضوية، والبقول والغلال والحبوب، واللحوم والدواجن، والعلامات التجارية الكبرى والأطعمة العالميّة.

كما يحتضن المعرض فعالية «عالم الأغذية الحلال» التي تعد أضخم معرض تجاري سنوي متخصص بالأغذية الحلال في العالم.

فرص

ويمتد معرض «جلفود 2018» على مساحة 1 مليون قدم متر مربعة، أي ما يعادل مساحة 17 ملعب كرة قدم، ليشغل كامل مساحة العرض الداخلية المتاحة ضمن مركز دبي التجاري العالمي في 19 قاعة إلى جانب منطقتين من هياكل العرض المؤقتة الخارجية، بينما تترقب آلاف الشركات العارضة والمشترون الفرص الجديدة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسبل الكفيلة بتلبية المتطلبات المتزايدة للسكان الأكثر شباباً وتحضراً ممن ترتفع وتيرة اعتمادهم على التقنية للاطلاع على منتجات الأغذية والمشروبات والاختيار من بينها وشرائها.

وأكد مركز دبي التجاري العالمي، منظم المعرض، أن حضور عدد كبير من المسؤولين المرموقين يعتبر دليلاً واضحاً على مكانة المعرض كفعالية لا بد من حضورها بالنسبة لجميع المعنيين بقطاع الأغذية والمشروبات حول العالم.

حلول

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: نجح معرض «جلفود» في اكتساب مكانة متميزة كفعالية من شأنها وضع الأجندات الخاصة بقطاع الأغذية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومرة أخرى، شهد الطلب ارتفاعاً كبيراً في دورة هذا العام من المعرض، فيما بدا التزام العارضين العائدين والمشاركين لأول مرة والحريصين على استعراض امتلاكهم للحلول المبتكرة الكفيلة بتلبية المتطلبات المتطورة للمستهلكين دليلاً واضحاً على تميز المعرض.علاوة على ذلك، يؤكد حجم الاهتمام والمشاركة الواسعة لصنّاع السياسة من حول العالم على المكانة العالمية التي يتبوأها المعرض.

لقد أصبح قطاع الأغذية والمشروبات مهيأ للمستجدات التي يفرضها ظهور التقنيات الجديدة وارتفاع عدد السكان الأصغر سناً ممن يقودون هذا التوجه. وسيشكل«جلفود 2018»معياراً حقيقياً في ظل استجابة مصنعي الأغذية والمنتجين والموردين لهذا التغيير وتحديد المسار نحو المستقبل.

وتعتبر «منطقة الاكتشاف» من فعاليات المعرض الجديدة هذا العام، حيث تستعرض الشركات العارضة المنتجات المطلقة حديثاً في صالة تفاعلية وحصرية. وستتضمن المنطقة مساحة مخصصة بالشركات التي لم تخض عمليات تجارية بعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتمد على مشاركتها في «جلفود» لتكون فرصة دخول متميزة للسوق. وتعود «جوائز جلفود للابتكار»في دورة هذا العام من المعرض؛ وسيقدم المتأهلون لتصفياتها النهائية ابتكاراتهم في «منطقة الاكتشاف».

فعاليات

وسيشهد «جلفود 2018» عودة فعاليات دائمة بما فيها «عالم الأغذية الحلال»، أكبر معرض تجاري سنوي متخصص بالأغذية الحلال في العالم؛ ومسابقة رابطة الطهاة الإماراتية «صالون كولينير»، وهي أكبر مسابقة فردية للطهاة في العالم؛ و«مسابقة الإبريق العالمية 2018» التي تنظمها الجمعية الأوروبية لمتخصصي القهوة؛ و«جوائز جلفود للابتكار»التي تكرّم التميّز والابتكار على مستوى قطاع المأكولات والمشروبات الإقليمي.

ويعتبر «جلفود 2018»معرضاً مخصصاً للعاملين في قطاع التجارة والأعمال فقط؛ ويفتح المعرض أبوابه من الساعة 11 صباحاً لغاية الساعة 7 مساءً خلال الفترة الممتدة بين 18 إلى 21 فبراير 2018، ومن الساعة 11 صباحاً لغاية الساعة 5 مساءً يوم 22 فبراير 2018.

مشاركة

يتيح المعرض للمشاركين فرصاً تجارية واستثمارية هائلة، فيما تتم مناقشة السياسة والاتفاقات التجارية على المستوى الحكومي خلف الكواليس.

وبالإضافة للاجتماعات السنوية مثل اللقاء رفيع المستوى الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي على وجبة الإفطار، واستضافة «مؤسسة دبي لتنمية الصادرات» للقاءات بين الشركات والمصدرين الدوليين، سيطلق مجلس الأعمال الإماراتي الهندي برنامجاً كاملاً من اللقاءات المخصصة بالقطاع ومحادثات ثنائية تجارية في مجال الأغذية.