12 % نمو قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»

سجل قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»؛ التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث ارتفع عدد الشركات من 507 شركات في 2016 إلى 570 شركة بنهاية ديسمبر 2017 بنسبة نمو بلغت 12%، ما يؤكد مكانة جافزا كوجهة مثالية جاذبة للاستثمارات في قطاع الأغذية والمشروبات لإطلاق وتوسيع عملياتها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

نمو

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية:

«يسرنا رؤية المزيد من النمو والنجاحات التي تحققها جافزا بصفتها مركز التجارة والخدمات اللوجستية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بما ينسجم مع رؤية الإمارات وخطة دبي 2021 لتنويع مصادر الدخل والاستعداد لمرحلة الإمارات ما بعد النفط وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار. يعكس هذا النمو الكبير استمرار تركيزنا على تطوير هذه الصناعة وجذب المزيد من وحدات التصنيع لتأسيس أعمالها في دبي».

أوضح ابن سليم أن شركات الأغذية والمشروبات تستحوذ على مساحة تقدر بـ 1.85 مليون متر مربع من كافة المرافق اللوجستية أبرزها المستودعات، وقطع الأراضي، وصالات العرض، والمكاتب، كما يوفر هذا القطاع أكثر من 8600 وظيفة.

ولفت ابن سليم إلى أن إقليم الشرق الأوسط يستحوذ على النسبة الأكبر من شركات الأغذية والمشروبات العاملة في جافزا بنسبة 37%، يليها إقليم آسيا والمحيط الهادئ 24%، وأوروبا 19%، والأميركتين 10%، وأفريقيا 10%.

مساهمة

وأضاف ابن سليم: «يعتبر قطاع الأغذية والمشروبات في جافزا مساهماً هاما في منظومة الاقتصاد الوطني، ونعمل مع الشركات والمستثمرين على تفعيل كافة القطاعات المرتبطة به. وباعتبار هذه الصناعة محفزاً ودافعاً في توفير الوظائف والنمو والابتكار، فقد استطاع هذا القطاع التكيف مع متغيرات السوق وضمان استدامة نموه على المدى الطويل. تلتزم جافزا بالبناء على النجاحات السابقة في توفير بيئة أعمال مثالية للشركات العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات والتميز في تقديم خدمات عالمية المستوى».

وتستعرض جافزا ميزاتها ومقوماتها الرئيسة أمام الشركات الرائدة المشاركة في معرض الخليج للأغذية «جلفود» في مركز دبي التجاري العالمي.

وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة «بيزنس مونيتور إنترناشونال» للأبحاث أن تنمو مبيعات الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6.3% على أساس سنوي حتى 2020. أما على الصعيد المحلي فقد أشار التقرير إلى أن نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 7.1 % على أساس سنوي حتى 2020، سينعكس على نمو صناعة المواد الغذائية. وعزا التقرير هذا النمو إلى عدة عوامل أبرزها الاستثمارات القوية في قطاع التجزئة خلال السنوات المقبلة، وارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى الدولة.

وتحتضن جافزا عدداً من أبرز شركات الأغذية العالمية من 57 دولة تخدم أكثر من 2.5 مليار نسمة في الشرق الأوسط وجنوب وشرق آسيا وأفريقيا ودول الكومنولث المستقلة. من أبرز هذه الشركات «أيه جي سي» و «يونيلفر» و«مارس» و «أف أس أل» والخليج للصناعات الغذائية وغيرها.