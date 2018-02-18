أستراليا تقر تجديد شراكة طيران الإمارات و«كوانتاس»

رحبت طيران الإمارات وكوانتاس بقرار اللجنة الأسترالية لحماية المنافسة والمستهلك بالموافقة على الشراكة بينهما خمس سنوات إضافية.

ومن المتوقع صدور قرار اللجنة النهائي مارس 2018.

وقال بيان لطيران الإمارات أمس إن استمرار الشراكة، التي تم إعلانها أغسطس الماضي، يتيح إمكانية الاستفادة من قوة شبكة خطوط الناقلتين، وتوفير مزيد من خيارات السفر للعملاء، كما يؤكد التزام الطرفين المستمر بتطوير منتجات وتجارب سفر عالمية المستوى.

وقال متحدث باسم كوانتاس أن تعديلات على شبكة خطوط الشراكة ستعزز الخدمات أكثر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات إن أكثر من 8 ملايين مسافر استفادوا من الشراكة التي بدأت 2013.