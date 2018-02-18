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استطلاع « البيان الاقتصادي»:

الاتصال المرئي عبر الانترنت يتوسع على حساب التقليدي

المصدر:
  • Ⅶ دبي - وائل اللبابيدي
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تباينت آراء المشاركين في استطلاع البيان الاقتصادي على الموقع الإلكتروني وعلى تويتر بشأن قدرة الاتصال المرئي عبر الانترنت على إلغاء أو استبدال خدمات الاتصال الهاتفي التقليدية.

حيث رأى 63% من متابعي «البيان الاقتصادي» على «تويتر» عن اعتقادهم بأن الاتصال المرئي عبر الانترنت سيكون قادراً على التوسّع بل واستبدال خدمات الاتصال الهاتفي المعهودة، مقابل 37 % يستبعدون ذلك.


وذهب غالبية القرّاء المشاركين في استطلاع «البيان الإلكتروني» (بنسبة 52 %) إلى استبعاد تأثر الخدمات الهاتفية التقليدية، مقابل 48% رأوا أن الغلبة ستكون لمكالمات الفيديو المرئية.


 

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