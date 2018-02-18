الاتصال المرئي عبر الانترنت يتوسع على حساب التقليدي

تباينت آراء المشاركين في استطلاع البيان الاقتصادي على الموقع الإلكتروني وعلى تويتر بشأن قدرة الاتصال المرئي عبر الانترنت على إلغاء أو استبدال خدمات الاتصال الهاتفي التقليدية.

حيث رأى 63% من متابعي «البيان الاقتصادي» على «تويتر» عن اعتقادهم بأن الاتصال المرئي عبر الانترنت سيكون قادراً على التوسّع بل واستبدال خدمات الاتصال الهاتفي المعهودة، مقابل 37 % يستبعدون ذلك.



وذهب غالبية القرّاء المشاركين في استطلاع «البيان الإلكتروني» (بنسبة 52 %) إلى استبعاد تأثر الخدمات الهاتفية التقليدية، مقابل 48% رأوا أن الغلبة ستكون لمكالمات الفيديو المرئية.



