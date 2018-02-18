آخر الأخبار

هل تطبق الضريبة المضافة على مشتريات الإنترنت؟

التاريخ:
طباعة Email

ورد التساؤل التالي لــ«البيان الاقتصادي»: هل تطبق الضريبة المضافة على مشتريات الإنترنت؟

أفادت «الاتحادية للضرائب» بأن كافة المواقع الإلكترونية التي تقوم بتوريدات تتعدى حد التسجيل الإلزامي الذي يبلغ 375 ألف درهم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة تعد خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي تضاف الضريبة ضمن فواتير الشراء الصادرة عنها.

قد يهمك أيضا :

هل تخضع المنتجات المستعملة لضريبة القيمة المضافة؟

هل غير المقيمين ملزمون بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟

كيف يطبق الإعفاء الجزئي فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة؟

ما إجراءات ضمان عدم لجوء الأعمال إلى استغلال نظام ضريبة القيمة المضافة ذريعةً لرفع الأسعار على المستهلك؟

متى يتعيّن على الأعمال تقديم إقراراتها الضريبية؟

هل يمكن للأعمال خصم الرسوم الجمركية مقابل دفعات «المضافة»؟

كيف يمكن للأعمال تحديد مكان التوريد لبيان خضوعها للضريبة من عدمه؟

هل سيتم دفع «القيمة المضافة» على التسوق عبر الإنترنت

طباعة Email

مواد ذات علاقة

  • الصورة: الإمارات تبتكر.. قيمة مـضافة لرأس المال

    الإمارات تبتكر.. قيمة مـضافة لرأس المال

    انتهجت الإمارات نهجاً استراتيجياً في الابتكار جعلت منه قيمة مضافة لها وزنها في السياسات الحكومية والمجتمع والاقتصاد الوطني، الذي بات يركز أكثر على المعرفة والإبداع،

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon