ورد التساؤل التالي لــ«البيان الاقتصادي»: هل تطبق الضريبة المضافة على مشتريات الإنترنت؟
أفادت «الاتحادية للضرائب» بأن كافة المواقع الإلكترونية التي تقوم بتوريدات تتعدى حد التسجيل الإلزامي الذي يبلغ 375 ألف درهم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة تعد خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي تضاف الضريبة ضمن فواتير الشراء الصادرة عنها.
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