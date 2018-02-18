«اقتصادية أبوظبي» تنظم ملتقى لتشجيع رواد الأعمال

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي في فندق نوفتيل أبوظبي أمس ملتقى رواد الأعمال «الجدد» بمشاركة 150 شخصا من ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال الشباب على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بالتعاون مع شركة جولدن كلاس لخدمات الأعمال.

وقال الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة في الكلمة الافتتاحية للملتقى إن الملتقى يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال الشباب على تطوير أعمال شركاتهم الناشئة ومساعدتهم على توسيع أعمالهم من خلال تعريفهم بأهم طرق التسويق الإلكترونية الحديثة.

وأكد حرص الدائرة على تقديم كافة أشكال الدعم لرواد الأعمال الشباب بما يمكنهم من توسيع نشاطهم الاقتصادي وتعزيز مشاركتهم ضمن منظومة القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، حيث يعد الملتقى فرصة لهم للاطلاع على القوانين واللوائح المنظمة للنشاط الاقتصادي في الإمارة والتي تشرف عليها دائرة التنمية الاقتصادية ضمن مسؤولياتها التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة.

وتناول الملتقى مناقشة عدد من المحاور الرئيسة التي ركزت على الفرص الاستثمارية الواعدة الناتجة عن التطور المتميز الذي تشهده ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وإمارة أبوظبي بشكل خاص وذلك من خلال استعراض أشكال الرخص الاقتصادية وأنواعها وكيفية اختيار الشكل المناسب للنشاط الاقتصادي المستهدف.

وركز الملتقى على تقديم شرح عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وأهمية الالتزام بقوانينها وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى أهمية التسويق الإلكتروني وكيفية الاستفادة منه في تطوير أعمال الشركات وتقديم أهم البرامج التدريبية التي يحتاجها رواد الأعمال من أجل تطوير شركاتهم الناشئة.

واختتم الملتقى جلساته بتنظيم ورشة عمل تدريبية للمشاركين عن أحدث الاستراتيجيات والطرق التسويقية لمضاعفة الأرباح وأهم مصادر المعرفة التي يحتاجها رواد الأعمال للنهوض بشركاتهم الناشئة قدمها خبير التسويق حذيفة النوافلة.