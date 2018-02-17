معرض بدايات يختتم فعالياته في عجمان بتكريم الرعاة والداعمين

اختتم مجلس سيدات أعمال عجمان بغرفة تجارة وصناعة عجمان، فعاليات معرض «بدايات» السادس، تحت شعار «هويتي صناعتي».

والتي استمرت على مدار 3 أيام من 13 إلى 15 فبراير الجاري، بإقامة الحفل الختامي في مركز الشيخ زايد للمعارض والمؤتمرات بجامعة عجمان، وتكريم كل الجهات الراعية والداعمة للمعرض.

شهد الحفل الختامي للمعرض عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، والدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان وممثلو الجهات الراعية والداعمة للمعرض والمشاركات.

وأشاد عبدالله المويجعي بجهود ودور مجلس سيدات أعمال عجمان في تنظيم معرض بدايات وإتاحة الفرصة لاستعراض منتجات سيدات الأعمال اللاتي برهن على استطاعتهن تقديم منتجات ذات جودة عالية وبحرفية تعزز من منافستهن في الأسواق.

مشيراً إلى أهمية إتاحة الفرصة لرواد ورائدات الأعمال من خلال تنظيم المعارض الموجهة لهم والدورات وورش العمل لينعكس ذلك على أداء وإدارة مشاريعهن الخاصة.

خدمة

وثمن جهود مختلف الجهات المعنية بدعم سيدات الأعمال في تسخير إمكانياتها لخدمة قطاع المرأة وتنمية قدراتها الاقتصادية كي تكون فاعلة ومساهمة حقيقية في الاقتصاد الوطني ونموه.

من جانبها أكدت الدكتورة آمنة خليفة أن المجلس يهدف من خلال معرض بدايات والمعارض، التي ينظمها بشكل عام إلى الارتقاء بمصالح سيدات الأعمال وتذليل الصعوبات التي تواجههن وتوثيق روابط سيدات الأعمال مع الجهات الأخرى، وربط مجتمع سيدات الأعمال مع بعضهن البعض، وزيادة رضا المستفيدات والمتعاملين مع المجلس.

وأشارت إلى أن اليوم الختامي للمعرض شهد توقيع مذكرة تفاهم بين «هيدلاين» للخدمات الإعلامية مع المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية ـ دبي، وبروتوكول تنفيذي مع الإعلامي الدكتور أحمد طقش.

كما وقعت «هيدلاين» شراكة استراتيجية مع سفراء مجلس الإمارات التطوعي. كما شهد المعرض جملة من الصفقات بين مجلس سيدات أعمال عجمان وسيدات الأعمال المشاركات، إلى جانب الإعلان عن مبادرة جديدة اطلقها المجلس للترويج عن منتجات سيدات الأعمال تحت عنوان «هيرات».

مسابقة

ونُظم في اليوم الختامي للمعرض مسابقة الطبخ المعد مسبقاً من المنزل «شيف بدايات»، والتي أشرف عليها الشيف أم راشد والشيف أم خالد. وفي ختام الحفل قام عبدالله المويجعي والدكتورة آمنة خليفة بتكريم كل الجهات الراعية والداعمة للمعرض.

ووجهت الدكتورة آمنة الشكر الجزيل لغرفة عجمان وجامعة عجمان على رعاية المعرض في نسخته السادسة وإلى كل الجهات الداعمة على مساندتهم في إنجاح المعرض، كما وجهت الشكر لفرق العمل والجهات الإعلامية.

نقلة نوعية

أشارت الدكتورة آمنة خليفة إلى أن مجلس سيدات أعمال عجمان يطمح خلال العام المقبل إلى تنظيم معرض بدايات في المبنى الجديد لمجلس سيدات أعمال عجمان، والذي سيمثل نقلة نوعية في خدمات المجلس الموجهة لرواد ورائدات الأعمال وتعزيز نمو أعمالهن واستدامتها.