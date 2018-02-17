15 مليار دولار سوق قطع غيار السيارات في الشرق الأوسط بحلول 2021

توقع خبراء صناعة السيارات نمو عائدات مبيعات قطع غيار وأكسسوارات السيارات بمنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، وأفادت مؤسسة «تك ساي» TechSci الدولية لبحوث الأسواق أن عائدات مبيعات المحركات ومكونات السيارات، الأنظمة، الإطارات وأكسسوارات السيارات ستتجاوز 15 مليار دولار بحلول 2021 مقابل حوالي 12.3 مليار دولار في 2017، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 5 %.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، أحمد باولس، على نمو الدورة المقبلة لأكبر معرض متخصص في سوق قطع غيار وأكسسوارات السيارات وخدمات ما بعد البيع «أوتوميكانيكا دبي 2018»، الذي ينطلق في مركز الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من مايو.

وأشار باولس:«تستعد أكبر الأسماء في عالم صناعة السيارات إلى إطلاق أحدث الابتكارات والمنتجات العالمية للمرة الأولى من خلال أوتوميكانيكا دبي».

كما أوضح باولس، قائلاً: «تشكل سيارات الركاب قطاع مركبات مهماً في الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما سيعزز استقرار أسعار النفط والبنية التحتية الحكومية المهمة في عدد من دول المنطقة النمو في قطاع المركبات التجارية في السنوات المقبلة».

«على مدى دوراته الـ 15 نجح أوتوميكانيكا دبي في جلب أبرز علامات خدمات المركبات إلى هذه المنطقة سريعة النمو، ليوفر فرصة مهمة للتواصل مع العملاء المحتملين الجدد، والتفاعل المباشر مع العملاء الحاليين، والتعريف بالعلامة وترسيخ مكانتهم كموردين موثوقين للمنتجات والخدمات عالية الجودة لخدمات المركبات».

شراكة

دبي تشهد الإطلاق العالمي لأحدث ابتكارات سوق قطع غيار السيارات، حيث تدشن شركة IQR الأسبانية لإنتاج الشحوم التي تحمل علامة «ماتركس» أعمالها في منطقة الخليج لإيجاد شركاء جدد، فيما تهدف شركة أوتوبامبس من المملكة المتحدة إلى بحث سبل تعزيز حجم الأعمال بالمنطقة بشأن توريد قطعها لخدمات المركبات ليس لصناعة السيارات فحسب، وإنما للتطبيقات الصناعية، الزراعية والبحرية أيضاً.