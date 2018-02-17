«إن زد إم بي» تطلق مجموعة منتجات في جلفود 2018

تطلق شركة «إن زد إم بي» (NZMP)، العلامة التجارية العالمية للمكونات الغذائية من «فونتيرا»، مجموعة متنوعة من منتجات مشتقات الحليب خلال فعاليات معرض «جلفود 2018» المزمع عقده غداً ويستمر حتى 22 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي تطوير هذه المنتجات بغرض تمكين مصنعي الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط وأفريقيا من إطلاق المزيد من المنتجات المبتكرة لتحقيق قيمة أعلى وتلبية التفضيلات المتغيرة باستمرار للمستهلكين ضمن هذه الأسواق.

تصنيع

وقال سيمون بنفولد، المدير العام لدى «إن زد إم بي» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يحرص المستهلكون في الوقت الحالي على معرفة كل الجوانب المتعلقة بخيارات الأطعمة والمشروبات المتاحة، الأمر الذي يفرض تغييراً كبيراً ضمن مختلف الأسواق في المنطقة.

وعلى الرغم من الحاجة الكبيرة لتوفير منتجات مشتقات الحليب الأساسية بغية تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية لمعظم المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أنه ينبغي على مصنعي الأغذية والمشروبات التحضر للتغيرات المستقبلية المتوقعة. ونشهد حالياً تزايد الطلب على حلول المنتجات الغذائية الخاصة بالرياضيين وأغذية الأطفال».