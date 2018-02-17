مستثمرون يشترون أراضي في دبي بملياري درهم

أبرم مستثمرون من داخل وخارج الدولة صفقات شراء أراضٍ بمبلغ إجمالي وصل إلى 2.2 مليار درهم تقريباً طبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي منذ بداية العام الجاري 2018 حتى يوم امس.

وأظهرت طبيعة الصفقات تزايد توجه المستثمرين نحو الأراضي متعددة الاستخدامات ما يمكنهم من إعادة بيعها بهامش ربح أكبر أو تشييد مشاريع تلبي قطاعات الضيافة والترفيه والتسوق.

وبحسب تلك البيانات فقد بيعت 270 قطعة ارض متنوعة لكن أكبر الصفقات وأكثرها عددا ذهب لصالح الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات حيث بلغ عدد الأراضي التجارية المباعة 241 قطعة ارض اما بقية الأراضي فكانت للاستخدامات السكنية والصناعية والزراعية.

ورصد «البيان الاقتصادي» اكبر صفقة بيع لأراض تجارية في الخليج التجاري بمبلغ 140 مليون درهم مساحتها 6 آلاف متر مربع. أما على صعيد المناطق فقد وحافظت منطقة وادي الصفا 6 على صدارتها الشهرية لقائمة المناطق الأعلى بيعا للأراضي التجارية بعدد 25 صفقة.