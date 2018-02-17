مايم كاست تساعد عملاءها لحماية البيانات الشخصية

أعلنت شركة مايم كاست المحدودة المتخصصة في مجال أمن البريد الإلكتروني والبيانات، عن التزامها تجاه مساعدة العملاء على الامتثال للقانون العام لحماية البيانات GDPR.

وهو نظام أوروبي جديد للخصوصية من المقرر تطبيقه اعتباراً من 25 مايو 2018. وضمن التزامها، أعلنت مايم كاست أخيراً عن انضمام مارك فرنش إلى فريق قيادة الشركة بمنصب مدير الثقة ومدير حماية البيانات، ليقود جهودها في دعم الالتزام بالقانون العام لحماية البيانات. كما تقدم مايم كاست ضمانات إضافية ترتبط بالقانون في عقودها مع العملاء المعنيين.

قال مارك فرنش، النائب الأول للرئيس ومدير الثقة لدى مايم كاست: «تحتاج كل استراتيجية امتثال للقانون العام لحماية البيانات إلى التعامل مع أمور عديدة منها الأمن والأرشفة وتحديات توفر البريد الإلكتروني.