«باناسونيك» تعيّن مديراً للحلول البيئية

عيّنت «باناسونيك»، الشركة العالمية في مجال التكنولوجيا هيرويوشي سوجا، بمنصب مدير المبيعات لقسم الحلول البيئية لدى الشركة في منطقة الهند.

وجنوب آسيا، والشرق الأوسط وأفريقيا وتوليه منصب مدير عام باناسونيك للحلول البيئية الشرق الأوسط وأفريقيا (أحد أقسام «باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق»)، ليدخل الإعلان حيز التنفيذ اعتباراً من 1 فبراير 2018. وقال هيرويوشي سوجا: «تولي«باناسونيك» أهمية كبيرة للمنطقة، ونحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم المتمثلة في تنمية العمل المستدام.

ويفرض قطاع البناء الإقليمي آفاق نمو ديناميكية متميزة ويظهر تقدماً ملحوظاً في اعتماد الحلول المستدامة والصديقة للبيئة.