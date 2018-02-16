3.4 مليارات تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.4 مليارات درهم كان أبرزها رهونات بقيمة 1.8 مليار درهم من خلال 275 إجراء.

وشهدت الدائرة تسجيل 893 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 87 مبايعة للأراضي بقيمة 600 مليون درهم و806 مبايعات للشقق والفلل بقيمة مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم فى منطقة جبل على تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى.

وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 20 مليوناً. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيل 74 مبايعة بقيمة 53 مليوناً.

وسجلت الرهونات 1.8 مليار درهم منها 86 رهن أراضٍ بقيمة 1.1 مليار درهم و189 رهن فلل وشقق بقيمة 700 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 296 مليون درهم ورهن بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 293 مليون درهم.

تصرفات الخميس

كانت التصرفات حققت أمس 985 مليون درهم حيث تم تسجيل 140 مبايعة بقيمة 217 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 65 مليون درهم و123 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 152 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2. وتصدرت معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 768 مليون درهم منها 25 رهن أراضٍ بقيمة 543 مليون درهم و38 رهن فلل وشقق بقيمة 225 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 278 مليون درهم ورهن آخر بمنطقة جبل على بقيمة 120 مليون درهم.