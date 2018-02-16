موانئ دبي العالمية تستكشف فرص تطوير البنى التحتية في جامو وكشمير

وقّعت مجموعة «موانئ دبي العالمية» مذكرة تفاهم مع حكومة إقليم جامو وكشمير لاستكشاف فرص التطوير في مجال البنية التحتية التجارية.

جاء توقيع المذكرة على هامش القمة العالمية للحكومات 2018، وأعلن عنها سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية».

خلال جلسة حوارية حول «الحلول الذكية للتجارة العالمية» شاركه فيها راميش أبهيشيك، وكيل دائرة السياسة الصناعية والترويج، وزارة التجارة والصناعة الهندية، وسوجوي بوس الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند.

وأكد ابن سليم إمكانات النمو التي تتمتع بها الهند وأهمية تعزيزها ببنية تحتية فعالة للخدمات اللوجستية والنقل، مشيرا إلى أن موانئ دبي العالمية تعمل في الهند منذ عقدين من الزمن وتتواجد في ست محطات، وتعتزم تعزيز هذا التواجد بالشراكة مع الحكومة الهندية انطلاقا من العلاقات الراسخة بين البلدين وحرص القيادة الرشيدة للإمارات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تعزيز النقاشات حول المجمع اللوجستي متعدد الوسائط في جامو الذي يضم مستودعات وحلول تخزين متخصصة من شأنها دعم النقل متعدد الوسائط للحاويات والبضائع السائبة والبضائع العامة.

تجربة رائدة

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: للهند تجربة رائدة بما حققته من معدلات نمو عالية وسياسات اقتصادية واجتماعية ناجحة.

ومن شأن الاستثمار في تطوير البنى التحتية المناسبة للمرافق البحرية والتخزين وتطوير الممرات المائية الداخلية أن يسرع من وتيرة النمو ويقلل من تكاليف الخدمات اللوجستية ويؤمن الانتقال السلس والسريع للبضائع إلى المناطق الداخلية.

ويسرنا الدخول في مناقشات مع ممثلي حكومة «جامو وكشمير» وتعزيز شراكاتنا التي سنقوم من خلالها بتوظيف خبراتنا العالمية في إطلاق العنان لإمكانات النمو ما يوفر فرصا تجارية جديدة للبلاد.

وأضاف: تعتبر الهند حالياً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، والحاجة شديدة إلى توفير البنية التحتية الأساسية لتمكين هذا النمو. إن التطلعات كبيرة وقد تم إحراز خطوات هامة بالفعل في قطاع الخدمات اللوجستية الذي من المتوقع أن يصل إلى 215 مليار دولار بحلول عام 2020، مع بناء 34 مجمعاً لوجستياً متعدد الوسائط، وأكثر من 1300 مشروع للبنية التحتية قيد التنفيذ.

كما يساهم التغيير في مجال التشريعات وضخ الاستثمار في خلق الفرص، وقد استثمرنا حتى الآن 1.2 مليار دولار على مدى السنوات الماضية ساهمت بدعم 28 % من جميع عمليات الحاويات في البلاد.

بضائع

وبلغت قيمة البضائع التي تمت مناولتها عبر محطات «موانئ دبي العالمية» في الهند نحو 50 مليار دولار في عام 2016، وهي تمثّل 15 % من إجمالي صادرات وواردات الهند غير النفطية. وتطورت التجارة المشتركة بين الإمارات والهند من 128 مليون دولار قبل 30 عاما إلى أكثر من 53 مليار دولار اليوم.