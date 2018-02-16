دبي مرشّحة للتحول إلى مركز عالمي لتمويل الطيران

قال مسؤولون وخبراء في قطاع الطيران إن دبي مرشحة لتكون مركزاً لعمليات تمويل وتأجير الطيران في السنوات القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية تحت عنوان «قطاع تمويل الطيران» نظمها مركز دبي المالي العالمي أمس في دبي.

ولفت هؤلاء إلى أن الإمارة تحولت إلى محور رئيسي في هذه الصناعة نظراً لتوفر البينة التحتية المتطورة المتاحة لصفقات تأجير وتمويل قطاع الطيران علاوة على توافر القواعد التنظيمية القادرة على جذب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

تحولات

وتوقع فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لصناعات الطيران» نمو الطلب على قطاع الشحن الجوي في 2018 مستفيداً من تعافي الاقتصاد العالمي والنمو الحاصل في حركة التجارة العالمية.

واستبعد أن تشهد عمليات تمويل الطائرات تحديات كبيرة خاصة لتمويل الطائرات عريضة البدن مثل ايه 380، مشيراً إلى أن السيولة متوفرة لكافة أنواع الطائرات، وان كانت شهية المستثمرين تتجه إلى الطائرات عريضة البدن وضيقة البدن نظراً لسهولة إعادة تأجيرها.

وقال إن «دبي لصناعات الطيران»، تخطط لتسليم 10 طائرات جديدة لعملائها خلال العام الجاري منها 5 طائرات من طراز 787 إلى طيران الخليج البحرينية، فيما سيتم تسليم 5 طائرات أخرى من طراز أيه 350 لشركة أخرى لم يذكرها.

وقال إنه من المستبعد إبرام الشركة أي صفقات استحواذ جديدة في 2018، خاصة بعد شراء شركة تأجير الطائرات «أواس» العالمية في العام الماضي والتي جعلتها ضمن قائمة أكبر شركات تأجير الطائرات عالمياً. ولفت إلى أن تركيز الشركة حالياً على إنجاز عملية دمج الأعمال مع شركة أواس والتي تتم بسلاسة حتى الآن.

سوق جاذب

ومن جهته أكد منير كزبري، المدير الإداري لشركة «نوفوس أفياشن كابيتال» لتأجير وتمويل شراء الطائرات، نجاح دبي ليس في قطاعي الطيران والخدمات المالية فحسب ولكن باعتباره سوق جاذب للمواهب والكفاءات من مختلف دول العالم للإقامة والعمل بها.

وقال المدير الإداري لشركة «نوفوس أفياشن كابيتال»، إن شركته التي تدير أصولاً بقيمة 4 مليارات دولار قررت نقل مقرها الرئيسي إلى دبي منذ 2011، لتكون قاعدة لأعمالها في ظل ما تمتع به الإمارة من موقعها كنقطة التقاء المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

استقطاب

وقال علي أصغر، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة إلسيكو للتأمين، إن الأسس والأطر التنظيمية المالية في دبي ساعدت على استقطاب الشركات العالمية والاستثمارات العاملة في مجال تأجير وتمويل الطيران. وأضاف أن قطاع التمويل الإسلامي ينتظره مستقبل واعد في عمليات تمويل وتأجير الطائرات، متوقعاً ارتفاع الطلب على الصكوك في تمويل الطيران في الأعوام القليلة المقبلة.