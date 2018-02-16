حمَلَة صكوك «دانة غاز» يتوقعون سداد كامل مستحقاتهم

قالت لجنة تمثل حملة صكوك أصدرتها دانة غاز قيمتها 700 مليون دولار أمس إنها تتوقع أن يحصل حملة الصكوك على جميع الأموال المستحقة لهم بموجب الوثيقة الأصلية للسندات الإسلامية.

وأصدرت اللجنة بيانها بعدما أصدرت المحكمة العليا في لندن مجدداً حكماً لصالح الدائنين في أول فبراير لتحبط محاولة دانة غاز إلغاء قرار المحكمة الصادر في نوفمبر بصحة تعهد شراء الصكوك وقابليته للإنفاذ.

وقال حملة الصكوك أمس إنه بجانب قرارها بصحة التعهد بالشراء، فإن المحكمة العليا في لندن أصدرت أمراً قضائياً يستلزم من دانة التراجع عن إجراءاتها القانونية السابقة. وقال البيان إن المحكمة أصدرت أيضا أوامرها بانتهاء صلاحية أمر يمنع حملة الصكوك من إنفاذ دعاوى بحق دانة بموجب تعهد الشراء في 29 مارس، وأمرت الشركة بسداد التكاليف القانونية لحملة الصكوك.