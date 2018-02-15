ميد: إقبال من المقاولين الصينيين على دبي

وصفت مجلة ميد سوق الإنشاءات في دبي بأنها نموذج مصغر للاقتصاد العالمي، وأن شركات المقاولات الكبرى من كافة أنحاء العالم تتنافس على الفوز بالمشروعات الإنشائية التي تشيدها دبي.

جاء ذلك في سياق تقرير نشرته المجلة، أمس، على موقعها الإلكتروني تحت عنوان «سوق دبي تتيح للمقاولين الصينيين إثبات وجودهم».

وقد رصد التقرير تاريخ شركات المقاولات والإنشاءات الصينية في دبي الذي يعود إلى مطلع الألفية الحالية، حيث شهدت سوق العقارات في الإمارة ازدهاراً هائلاً آنذاك.

وذكر التقرير أن شركات المقاولات والإنشاءات الصينية قد استهلت نشاطها في دبي ببناء الفلل في منطقة نخلة جميرا، ثم وسعت نطاق نشاطها ليشمل العمل لصالح مطورين عقارين آخرين، إضافة إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي.