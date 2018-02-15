«فعاليات دبي للأعمال» يساهم بجذب 212 مؤتمراً 2017

أعلن مكتب فعاليات دبي للأعمال، التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي نجاح دبي باستضافة 212 فعالية أعمال ومؤتمراً دولياً خلال 2017، لتستقطب بذلك نحو 95 ألف مشارك، وتحقّق عوائد اقتصادية بقيمة 715 مليون درهم.

وتقدّمت دبي بعروض لاستضافة 354 فعالية دولية خلال العام الماضي، وكان من بين تلك الفعاليات التي حظيت باستضافتها مجموعة من العطاءات المقدّمة قبل عام 2017. ولم يتم حسم قرار 104 عطاءات استضافة حتى ديسمبر الماضي. وبهذا سجّلت المدينة خلال 2017 زيادة بنسبة 64% في الفعاليات والمؤتمرات التي فازت باستضافتها مقارنة مع 129 فعالية دولية تم الفوز بها في 2016، ممّا يعزّز مكانة الإمارة الرائدة كوجهة عالمية متميّزة لاستضافة فعاليات الأعمال والمؤتمرات الدولية. ويأتي هذا النجاح بالتزامن مع احتفالات مكتب فعاليات دبي للأعمال بالذكرى السنوية الـ15 لتأسيسه، حيث لعب منذ 2003 دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية في مجال استضافة فعاليات الأعمال.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: تعكس الزيادة الملحوظة في عدد عطاءات الاستضافة التي فازت بها دبي في 2017 النمو السريع الذي شهدته المدينة كمركز رائد للأعمال. ويأتي النجاح المتواصل في استقطاب فعاليات الأعمال الدولية بعد النمو الكبير الذي شهدته المدينة على مدار السنوات الماضية، والتي استطاعت خلالها أن ترسّخ من مكانتها كوجهة مفضّلة لاستضافة فعاليات الأعمال من جميع أنحاء العالم. ولا شك أنّ تحقيق هذه النجاحات جاء نتيجة تعاوننا الوثيق مع شركائنا الذين يقومون بدور مهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي.

ومن أبرز الفعاليات التي فازت بها المدينة عام 2017، «Baby Care Annual Incentive»، التي يتوقّع أن تشهد حضور 1500 مشارك، وكذلك «Amway Russia Annual Incentive»، التي ستشمل زيارة 2700 موظّف إلى دبي؛ ومن المقرّر أن تقام الفعاليتان خلال 2018. وتشمل فعاليات الأعمال الأخرى البارزة التي فازت دبي باستضافتها في العام الماضي أسبوع الجغرافيا المكانية، الذي تنظّمه الجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار عن بعد، ومن المتوقّع أن يستقطب نحو 1500 مشارك من مختلف الأسواق العالمية، ومن المقرّر أن يقام في دبي خلال 2019، والدورة الـ 71 للمؤتمر العالمي للملاحة الفضائية، الذي يتوقّع أن يحضره أكثر من 5000 مشارك في 2020.

وستستضيف دبي «المؤتمر العام للجمعيّة الدولية للطب النفسيّ للأطفال واليافعين للعام 2022»، والذي سيشهد حضور 1500 مشارك، إلى جانب مجموعة من الفعاليات البارزة التي ستقام هذا العام ومنها «المؤتمر العالمي لمعهد المدقّقين الداخليين»، و«المؤتمر العالمي لأمراض القلب والأوعية الدموية». كما تستضيف دبي أيضاً «الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر السنوي للجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات»، وهو الحدث الرائد في مجال صناعة المؤتمرات، وسيناقش التحدّيات والفرص المتاحة من 11 حتى 14 نوفمبر.

مكانة

وقال ستين جاكوبسن، مدير مكتب «فعاليات دبي للأعمال»: حقّقنا العديد من الإنجازات فيما مضى، ونتطلّع قدماً لاستضافة عدد من الفعاليات والمؤتمرات المهمّة على مدار السنوات القليلة المقبلة. وتعزّز دبي عاماً بعد عام من مكانتها كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال، ومركز حيوي للمعرفة، وقد تمكّننا من تحقيق أداء غير مسبوق في عام 2017.

ومن أبرز إنجازات عام 2017 استقبال دبي لإحدى أكبر وفود سياحة الحوافز التي ضمّت نحو 12 ألف زائر من حوالي 100 دولة حول العالم للمشاركة في فعاليات Forever Living Global Rally. وللقيام بدور أكبر في دعم هذه الرؤية واستدامتها لسنوات قادمة، تعاون مكتب «فعاليات دبي للأعمال» مع شركائه في مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية لإطلاق الدورة الأولى من «مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية» في عام 2017.

كما تَرَكّز عمل المكتب في عام 2017 على استضافة وفود من منظّمي المؤتمرات لتعريفهم بمقوّمات الإمارة لاستضافة الفعاليات وتسليط الضوء على إمكانياتها الفريدة ذات المستوى العالمي حيث استضاف 9 وفود دولية، ضمّت أكثر من 300 من منظّمي الفعاليات وأكثر من 20 وسيلة إعلامية دولية متخصّصة بالأعمال من أهم الأسواق في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.

وتخلّلت جولات الوفود تجارب رسلّطت الضوء على النمو الذي تشهده الفنادق، وقاعات استضافة الفعاليات في المدينة. كما اختبر المشاركون مجموعة من التجارب الترفيهية التي تقدّمها دبي كزيارة مناطق الجذب السياحي الشهيرة مثل «دبي أوبرا»، و«لابيرل». وبالإضافة إلى ذلك، استضافت دبي في عام 2017 ما مجموعه 31 زيارة ميدانية تقييمية لـ 68 من منظّمي الفعاليات.