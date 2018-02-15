كينشاسا تنضم إلى شبكة وجهات فلاي دبي

أعلنت فلاي دبي أنها ستبدأ رحلات منتظمة إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا اعتباراً من 15 أبريل المقبل برحلات يومية تتوقف في مدينة عنتيبي وستكون ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، وبذلك تكون فلاي دبي أول ناقلة في الإمارات تسير رحلات منتظمة إلى مطار «نيد جيلي» الذي يعرف أيضاً بمطار كينشاسا الدولي، حيث ستوفر الناقلة رحلات مباشرة من الإمارات والمنطقة إلى بوابة جديدة في وسط أفريقيا، وترفع العاصمة الكونغولية وجهات الناقلة إلى 13 محطة في 10 دول أفريقية.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: تعد أفريقيا من الأسواق الواعدة الأسرع نمواً وهي من أهم الأسواق بالنسبة للإمارات. وقد لمسنا تسارعاً في العلاقات التجارية مع دول القارة خلال السنوات الماضية. وبسبب القرب الجغرافي من القارة وارتفاع الطلب على السفر جواً إلى أفريقيا، نرى أن الخدمة الجديدة إلى كينشاسا ستعلب دوراً مهماً في دعم النمو المتسارع في العلاقات التجارية والسياحية خلال السنوات المقبلة.

وتعد كينشاسا واحدة من أكبر المدن الأفريقية وهي مركز مهم يوفر رحلات جوية إلى العديد من المدن الأفريقية والعالمية خاصة إلى أوروبا، وتشتهر الكونغو بغناها بالعديد من الموارد الطبيعية، فهي أكبر منتج للكوبالت في العالم، كما أنها منتج رئيس للنحاس والألماس.

وقال سودير سريداران نائب الرئيس للشؤون التجارية لمنطقة دول التعاون وشبه القارة الهندية وأفريقيا بفلاي دبي: زادت أعداد الشركات الأفريقية المسجلة في دبي عن 12 ألف شركة بنهاية 2017، ما يعكس نمو التعاون والفرص بين الجانبين.

ومنذ انطلاق عملياتها في العام 2009 استطاعت فلاي دبي بناء شبكة وجهات متكاملة في أفريقيا توفر رحلات منتظمة إلى كل من أديس أبابا والإسكندرية وأسمرة وجيبوتي وعنتيبي وهرغيسا وجوبا والخرطوم وبورت سودان إضافة إلى دار السلام وكيلمنجارو وزنجبار.

وتبدأ أسعار درجة رجال الأعمال من 6000 درهم (1700 فرنك كونغولي) شاملة جميع الضرائب إضافة إلى حقيبة بوزن 40 كغم، أما أسعار الدرجة الاقتصادية فتبدأ من 2700 درهم (460 فرنكاً كونغولياً) تشمل حقيبة بوزن 20 كغم.