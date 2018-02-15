3.9 مليارات درهم مساهمة «أدنيك» في اقتصاد أبوظبي 2017

ارتفعت قيمة المساهمة المباشرة وغير المباشرة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) في اقتصاد أبوظبي العام الماضي إلى 3.89 مليارات درهم بنسبة 26.7% مقارنة بنحو 3 مليارات درهم خلال 2016. كما ارتفع عدد الزائرين لمراكز «أدنيك» إلى 2.1 مليون زائر لأول مرة منذ عام 2007 بنمو 36%، كما ساهمت الشركة في دعم 22 ألفاً و300 فرصة وظيفية وإشغال 692 ألفاً و732ليلة فندقية في أبوظبي العام الماضي.

وأكد حميد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة، أن الشركة حققت العام الماضي أداء متميزاً للغاية، مشيرا إلى أن هذا الأداء القوي سيستمر خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد أن استقطبت الشركة 7 مؤتمرات عالمية نوعية إلى أبوظبي لأول مرة.