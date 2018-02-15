20 مليار درهم قيمة الإدخال الجمركي المؤقت

بلغت قيمة البضائع الواردة إلى الدولة عبر دفاتر الإدخال المؤقت 20 مليار درهم منذ البدء بهذا النظام عام 2011 ولغاية نهاية الشهر الماضي، وأصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي خلال هذه الفترة 23408 دفتراً بحسب حمد بوعميم مدير عام الغرفة.



وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أوضح بوعميم أن الإمارات من أول الدول الخليجية التي طبقت هذا النظام المعتمد من قبل أكثر من 70 دولة حول العالم، حيث تعتبر الغرفة الجهة الضامنة لتطبيقه في الدولة، وعملت بالتنسيق مع نظرائها في غرف التجارة الخليجية على الترويج له نظراً لأهميته في تسهيل التجارة البينية، وتعزيز صناعة الفعاليات والمؤتمرات.



ولفت إلى أن الغرفة أصدرت 506 دفاتر للإدخال المؤقت لبضائع وسلع دخلت إلى الدولة بقيمة 235 مليون درهم خلال شهر يناير الماضي، مؤكداً أن هذ النظام يشكل أداة هامة لتعزيز التجارة البينية، حيث سيكون له دور رئيسي في معرض اكسبو 2020 دبي في تمرير البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، مما سيعزز من حركة العارضين في المعرض، ويوطد مكانة دبي كوجهة عالمية للفعاليات والمعارض الدولية.