«رويال أتلانتس» يستقطب المشترين من أنحاء العالم

أعلن مشروع «رويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسيز» فتح أبوابه أمام المشترين الراغبين بالتملك ضمن هذا المشروع الاستثنائي.

ويحتضن المشروع عدداً من المنازل التي تتمتع بوصول مباشر إلى المرافق الفريدة من نوعها في منتجع «أتلانتس النخلة»، وذلك ضمن المشروع السكني الأول من نوعه في سوق دبي العقاري الذي يحمل تقييم «سوبر برايم» للمستويات الاستثنائية من الرقي والجودة. ومن المقرر افتتاح المرحلة المقبلة من أعمال التطوير في المشروع في أواخر العام 2019.

خيارات

ويتألف المشروع الفاخر، الذي سيشكل إضافة لمشهد ناطحات السحاب المميز لمدينة دبي، من 43 طابقاً، ويقدم 231 من الخيارات السكنية التي تتضمن شققاً ذات غرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف، بما فيها شقق سكاي كورتس وبنتهاوسز وجاردن سويتس، التي تتراوح مساحاتها بين 1,434 إلى 17,088 قدماً مربعة. كما يحتضن المشروع أكثر من 90 حوض سباحة بالمجمل. وبدوره، سيحتضن القسم الفندقي ضمن الجناح الغربي للمشروع 795 غرفة وجناحاً فندقياً إضافياً.

اهتمام كبير

وقالت ماريا موريس، الشريك ورئيس قسم المشاريع السكنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة نايت فرانك الشرق الأوسط- وكيل المبيعات الدولي الحصري للمشروع: «تُبدي شريحة عملائنا الدوليين اهتماماً كبيراً تجاه هذا المشروع المميز الذي يجسد جيلاً جديداً من المساحات السكنية الاستثنائية ضمن قطاع العقارات الفاخرة في دبي، إذ يوفر «رويال أتلانتس ريزيدنسيز» جميع متطلباتهم وتطلعاتهم.

وتشكل هذه الفترة الوقت الأمثل للراغبين بامتلاك العقارات لاتخاذ قرارهم بالشراء في دبي، إذ تنطوي المدينة على مجموعة كبيرة من العوامل التي تجعلها وجهةً مثالية لشراء العقارات، يُذكر منها استقرار أسعار العقارات وتطويرات البنية التحتية التي تشهدها المدينة، مثل توسيع مترو دبي، جنباً إلى جنب مع الفرص الاستثمارية الممتازة والاقتصاد المزدهر التي تتميز بها. ومن خلال العلامات التجارية «أتلانتس» و«وان آند أونلي» المميزة، لطالما عملت شركة «كيرزنر» الدولية على تقديم مفاهيم جديدة للوجهات السياحية، مقدمةً تجارب استثنائية».

وقال عصام كلداري، مدير مشروع «رويال أتلانتس ريزيدنسيز»: يشكل الوقت الحالي الفرصة الأمثل لإطلاق المرحلة المقبلة من «أتلانتس» . ومن خلال تقديمه لمستويات جديدة من الفخامة، يأتي «رويال أتلانتس ريزيدنسيز» استجابةً لمتطلبات وتطلعات شريحة من المشترين المرموقين الباحثين عن آفاق جديدة من العروض والميزات التي لا توجد في مكان آخر في دبي.