أحمد بن سعيد يدشن مجمع البيانات بمطار دبي

دشن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي مجمع مركز البيانات المعيارية من المستوى الثالث في مطار دبي الدولي، الذي يعتبر أول مجمع مرخص من نوعه في العالم.

كانت مطارات دبي كلفت شركة «هواوي» بتنفيذ المشروع في وقت قياسي استغرق نحو 400 يوم فقط، ليأتي إطلاقه بالتزامن مع شهر الابتكار الذي تشهده الإمارات خلال شهر فبراير من كل عام. وتم تجهيز المجمع بالجيل التالي من التكنولوجيا الكفيلة بضمان أعلى مستويات الجاهزية، والصيانة، والمرونة، والاستمرارية السلسة للأعمال، بهدف دعم العمليات المتنامية والمعقدة لمطار دبي الدولي.

وعملت مطارات دبي عن كثب مع شركة هواوي لتصميم وبناء المركز مسبق الصنع، الذي يضم عمليات ذكية ومنصات إدارة ذكية لاستضافة نظم حيوية لتكنولوجيا المعلومات. وستوفر هذه المنشأة الجديدة بيئة مستقرة وموثوق بها تمكن مؤسسة مطارات دبي من استضافة السحابة الخاصة بها.

وقال مايكل إبتسون، نائب الرئيس التنفيذي، مؤسسة مطارات دبي: مع ما يزيد عن 240 ألف مسافر و1100 رحلة في اليوم، والعمل على مدار الساعة والحاجة لإدارة مئات النظم الداخلية والخارجية، فإن الموثوقية والمرونة العاليتين تشكلان متطلبات حاسمة للغاية بالنسبة إلى البنية التحتية لتكنولوجيا الأعمال في مؤسسة مطارات دبي، مشيراً إلى أن المركز يعزز الكفاءة التشغيلية والقدرة على النمو والابتكار وتعزيز تجربة العملاء.

ومن جانبه قال علاء الشيمي، العضو المنتدب ونائب الرئيس لمجموعة أعمال هواوي لقطاع المشاريع والمؤسسات في الشرق الأوسط: تفخر هواوي بالعمل مع مؤسسة مطارات دبي لتنفيذ هذه المنشأة الاستثنائية، وهي واحدة من مراكز البيانات المعتمدة من الفئة الثالثة الأكثر تقدماً والفريدة من نوعها في العالم، التي من شأنها ضمان أعلى مستويات الجاهزية، والصيانة، والمرونة، والاستمرارية السلسة للأعمال.