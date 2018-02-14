ورد التساؤل التالي لــ«البيان الاقتصادي»: هل غير المقيمين ملزمون بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟



أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأنه يجب على غير المقيمين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة في الدولة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة، إلا في حال وجود أي شخص آخر مقيم في الدولة يكون مسؤولاً عن احتساب ضريبة القيمة المضافة عن ذلك التوريد. يطبّق هذا الاستثناء، على سبيل المثال، في حال قيام أحد الأعمال في الدولة باحتساب ضريبة القيمة المضافة وفق آلية الاحتساب العكسي بما يتعلق بمشتريات من غير مقيم.



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