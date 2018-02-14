الحمودي مديراً لمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية

المصدر:
  • الفجيرة ـ وام
التاريخ:
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أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، القرار رقم 2 لسنة 2018 القاضي بتعيين سالم عبدالله عبدالرحمن الأفخم الحمودي مديراً لمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز». يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

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