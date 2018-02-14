الحمودي مديراً لمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية

بلغ عدد الزوار من الإمارات إلى المملكة المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 295 ألف زائر أنفقوا نحو 2.47 مليار درهم بنمو 10.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016.