أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، القرار رقم 2 لسنة 2018 القاضي بتعيين سالم عبدالله عبدالرحمن الأفخم الحمودي مديراً لمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز». يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، القرار رقم 2 لسنة 2018 القاضي بتعيين سالم عبدالله عبدالرحمن الأفخم الحمودي مديراً لمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز». يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
أعلنت شركة "إيه بي للأقمار الاصطناعية" الكورية أنها وقعت مع شركة "الثريا"عقدا لتوريد هواتف فضائية بقيمة 5 مليارات دولار
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر جان لوميير رئيس مجلس إدارة مجموعة «بي إن بي باريبا»
دشن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي مجمع مركز البيانات المعيارية من المستوى الثالث في مطار دبي الدولي،
وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع اتفاقاً مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز للحصول على خدماتها بهدف تطوير إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية «FinTech»
شهدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومجموعة شركاتها، خلال العامين الماضيين، نقلة نوعية في مشاريع النفط والغاز لتأمين إمدادات الأسواق وتلبية فرص النمو،
قال سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية إن الهند تشهد نمواً هائلاً في قطاع النقل البحري،
قال محللون ماليون لـ «البيان الاقتصادي»، إن نتائج البنوك الوطنية أظهرت مدى قوتها وقدرتها على الصمود أمام التحديات الصعبة التي فرضتها أسعار النفط المنخفضة على مدار ثلاثة أعوام،
أعلنت «إعمار للتطوير»، شركة التطوير العقاري في الإمارات، والتي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها،
بلغ عدد الزوار من الإمارات إلى المملكة المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 295 ألف زائر أنفقوا نحو 2.47 مليار درهم بنمو 10.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016.
افتتح الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، فعاليات معرض تقنيات الإعاقة البصرية «سايت مي»
تفاوتت آراء مستخدمين لمواقع الاتصال المرئي والصوتي عبر تطبيقي «بوتيم» و«سي مي»،