«شينخوا»: دبي رائدة في التجارة والأبراج العالية والنقل

قالت وكالة أنباء شينخوا الصينية إن دبي مدينة رائدة في مجالات النقل والتجارة والأبراج الشاهقة.

وأضافت أن دبي التي تحتضن برج خليفة الأعلى في العالم، سجلت 3 أرقام عالمية جديدة في مجال تجارة السلع والأبراج العالية والسيارات ذاتية القيادة خلال الأسبوع الجاري. فقد شهد مركز دبي للسلع المتعددة إطلاق أول حل للتخزين المادي للسلع المشفرة.

كما شهدت الإمارة أول من أمس تدشين فندق جيفورا الأعلى في العالم على طريق الشيخ زايد في دبي ليفتح أبوابه أمام ضيوفه.

وفي وقت سابق أجرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اختبارات على أول تاكسي ذاتي القيادة. ويمكن للتاكسي ذاتي القيادة حمل 6 ركاب جلوساً إضافة إلى 4 وقوفاً.