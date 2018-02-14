شبكة ترويج التجارة تدعو إلى رفع مستوى المبادلات عربياً

تستضيف مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية، الاجتماع الإقليمي لشبكة المنظمات العربية للتجارة والاستثمار، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية بالتعاون مع «المعونة» المبادرة التجارية للدول العربية، ويعقد المرة الأولى في دبي وتختتم فعالياته اليوم. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز جهود تعزيز التجارة وتوليد فرص عمل جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية وبينها.

ويشارك في الحدث رؤساء وممثلون من كبار المسؤولين في المؤسسات المحلية والعربية، وكذلك الجهات المساهمة في إنشاء الشبكة والتي تمثل 10 دول عربية، حيث سيجري ضمن الحدث انتخاب الهيئات الإدارية، والموافقة على خطة عمل للأشهر الـ12 المقبلة.

مبادرة

وتشكلت شبكة المنظمات العربية للتجارة والاستثمار في عام 2016 بدعم من مبادرة «دعم التجارة من أجل الدول العربية» الهادفة إلى تسريع التكامل الاقتصادي والتجارة الإقليمية فيما بين البلدان العربية. وينظر إلى التعاون المعزز بين المكاتب الدولية على أنها خطوة أساسية نحو تحقيق طموحات البلدان العربية لتبسيط وتنويع وتعزيز التجارة. وبإمكان العمل الجماعي معاً أن يصبح المنبر الذي تحتاجه الأعمال لإطلاق العنان لقدراتها من خلال التشجيع على تبادل المعلومات والخبرات والمشاريع المشتركة وتحسين بيئة الأعمال الإقليمية.

وقالت أرانشا غونزاليس، الرئيس التنفيذي لمركز التجارة الدولية: نسعى إلى تعزيز العلاقة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص خلال منصة شبكة المنظمات العربية للتجارة والاستثمار، التي تساعد على تسهيل الروابط التجارية الإقليمية، وتحسين تبادل المعلومات، وتوفير خدمات أفضل في مجال تعزيز التجارة وتهيئة بيئة الأعمال أكثر ملاءمة. ونهدف إلى العمل من أجل ضمان سماع صوت القطاع الخاص في البلدان العربية بشكل أفضل، وأن يصبح وسيلة لتعزيز التعاون التجاري داخل المنطقة.

انطلاق

وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: تعتبر دبي نقطة انطلاق مثالية للعمل، حيث تتميز الإمارة بترابطها مع التجارة الإقليمية والدولية، وتعزيز التبادل العالمي. والاجتماع الذي يستمر يومين يتيح لصناع القرار والمسؤولين، إلقاء نظرة ثاقبة على الفرص التي تتيحها دبي باستمرار للتجارة الإقليمية وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تكون جزءاً من سلاسل القيمة العالمية. وبإمكان الشركات الإقليمية، التوسع من دبي إلى الأسواق الخارجية، وفتح قنوات جديدة».

دراسة

خلال الاجتماع، قدم مركز التجارة الدولية، الداعم الرئيسي لشبكة المنظمات العربية للتجارة والاستثمار، دراسة حديثة عن الفرص التجارية غير المستغلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك عرضاً حول فرص التصدير لزيادة التكامل الإقليمي بين الدول العربية، فضلاً عن تسهيل وضع خطة العمل.