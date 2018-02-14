«نخيل» ترسي عقد بناء نادي ذا سانت ريجيس

أعلنت شركة نخيل للتطوير العقاري، أن الأعمال الإنشائية في نادي ذا سانت ريجيس الشاطئي في «نخلة جميرا» تجري حالياً لتضيف نقطة جذب جديدة وحصرية إلى الجزيرة. وأرست «نخيل» عقداً بقيمة 79.7 مليون درهم على شركة غنتوت الخليج للمقاولات وذلك لبناء مرفق شاطئي حصري يضم مطاعم ومراكز للياقة البدنية مع إطلالات على الخليج العربي.

الافتتاح 2019

ويعتبر نادي ذا سانت ريجيس الشاطئي المقرر افتتاحه في عام 2019، مكملاً لفندق «ذا سانت ريجيس دبي - ذا بالم» المكون من 289 غرفة وجزءاً من برج «ذا بالم تاور» التابع لـ «نخيل» المكون من 52 طابقاً والذي هو قيد الإنشاء حالياً. وسيوفر النادي الشاطئي مجموعة متنوعة من المطاعم، بما في ذلك مفاهيم جديدة لتناول الطعام تدخل الإمارات للمرة الأولى ويدمج فيها بين مطابخ عديدة ومتنوعة حول العالم، بالإضافة إلى حوض سباحة «إنفينيتي» يمتد ما يقرب من 100 متر على طول الواجهة البحرية، وصالة حديثة للألعاب الرياضية فضلاً عن مرافق للياقة البدنية.

ويأتي الإعلان عن ترسية عقد بناء «نادي ذا سانت ريجيس الشاطئي» بعد يومين من إعلان «نخيل» الانتهاء من 80% من الأعمال الخرسانية لبرج «ذا بالم تاور» الذي يبلغ ارتفاعه 240 متراً. ومن المقرر أن يفتتح «ذا بالم تاور» في عام 2019، حيث يضم البرج فندق «ذا سانت ريجيس دبي - ذا بالم»، و432 شقة سكنية فاخرة، وحوض سباحة «إنفينيتي» يقع على السطح، ومنصة مشاهدة عامة للتمتع بالمناظر الخلابة لـ «نخلة جميرا» والخليج العربي وأفق دبي. وسيتمتع نزلاء الفندق والمقيمين في برج «ذا بالم تاور» بأفضلية الدخول إلى «نادي ذا سانت ريجيس الشاطئي».

كما يتصل برج «ذا بالم تاور» مباشرة مع «نخيل مول»، الذي من المقرر افتتاحه العام القادم، ويضم 350 متجراً ومطعماً ومرفقاً ترفيهياً، حيث يمكن للجمهور الوصول إلى منصة المشاهدة التي تقع في الطابق 52.