نجاح كبير لمهرجان دبي للتسوق 2018

اختُتمت أخيرا دورة ناجحة من مهرجان دبي للتسوق شارك فيها أكثر من 3220 متجراً على امتداد المدينة، حيث توافدت حشود المتسوقين إلى مراكز التسوق للاحتفال والاستفادة من العروض الخاصة في الدورة الثالثة والعشرين من هذا العرس السنوي للتسوّق والترفيه.

وخلال هذه الدورة من مهرجان دبي للتسوق، والتي استمرت من 26 ديسمبر إلى 27 يناير، شهدت بعض مراكز التسوق مثل دبي فستيفال سيتي ومركز ابن بطوطة ومركز ميركاتو زيادةً بنسبة تزيد على 10 في المئة في إقبال الزوّار، ما يدل على حرص المستهلكين على الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية الرائعة التي حملها المهرجان، على الرغم من بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام.

تخفيضات

وكانت حملة التخفيضات الأسبوعية بعنوان "مفاجآت يوم الجمعة" حافزاً رئيسياً لتوافد حشود المتسوقين خلال العطلات الأسبوعية لاقتناص الصفقات المذهلة التي قدمتها مجموعة من المتاجر، مثل السلام وهوم بوكس ووجوه. وتألق "السوق الموسمي" (MOTB) في عامه الخامس ليرسخ مكانته كأحد الفعاليات المميزة للمهرجان، حيث جذب 123،422 زائراً إلى حديقة برج بارك لشراء منتجات ومشغولات حرفية جميلة من علامات مستقلة ومحلية للأزياء والمجوهرات ومنتجات الجمال واللوازم المنزلية.

وبالإضافة إلى أنشطة التسلية والترفيه المميزة والممتعة، قدّم المهرجان فرصاً رائعة للفوز بجوائز كبيرة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 25 مليون درهم (باستثناء الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق) خلال المهرجان. وشملت تلك الجوائز سيارات وجوائز نقدية وذهبية وغيرها الكثير، حيث فاز متسوقون محظوظون بجوائز ستغيّر حياتهم، ومنهم سيدة إماراتية شاركت في حملة ترويجية قدمتها مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ففازت بربع كيلوغرام من الذهب بعد أسبوع واحد فقط من زفاف ابنتها، ما أتاح لها شراء هدية رائعة للعروسين لتكون أفضل بداية وذكرى مميزة لحياتهما الجديدة.

دعم

وحظيت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق بدعم سخي من الشركاء الاستراتيجيين، وهم: طيران الإمارات، دبي مول، مجموعة ماجد الفطيم العقارية، مجموعة الرستماني، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي)، نخيل لمراكز التسوق (مول ابن بطوطة مول وسوق التنين 1 وسوق التنين 2)، سوق دبي الحرة، مجموعة إينوك، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مراس القابضة، شركة اتصالات.

كما شملت قائمة الرعاة الرئيسيين لمهرجان دبي للتسوق 2018 كلاً من: شركة فيزا، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة جمبو، إلى جانب الداعمين الرئيسيين للمهرجان: مجموعة دبي للذهب والمجوهرات ومجموعة مراكز التسوق في دبي.