«إكس دبي» تطلق أطول خط للتزحلق بالحبال في العالم ضمن المدينة

شهدت دبي أمس إطلاق خط الجديد «إكس لاين» في دبي مارينا، والذي يعد الأطول من نوعه للتزحلق بالحبال في العالم ضمن المدينة، بالإضافة إلى كونه واحداً من أكثر خطوط التزحلق انحدارا وسرعة وبطول يصل إلى 1 كم وميول بزاوية قدرها 16 درجة وسرعة وسطية تصل إلى 80 كم في الساعة.

ويشكل «إكس لاين» استكمالا لخط التزحلق بالحبال في دبي مول فوق نافورة دبي والذي تم إطلاقه في العام 2015. وسيشكل الخط الجديد نقلة نوعية كونه يضاعف المسافة، متيحا الفرصة لشخصين لخوض التجربة المثيرة معا من خلال وجود خطين من الحبال يجمعان بين السرعة وأعلى معايير الأمان والسلامة.

ومن الإضافات الجديدة أيضا أسلوب «سوبر مان» الذي يتيح للمتزحلقين إظهار روح الابطال في داخلهم من خلال تجربة مليئة بالإثارة تنقلهم من أحد أبراج «أمواج» في منطقة سكن شاطئ الجميرا وعلى ارتفاع 170 مترا في الهواء مرورا بين ناطحات السحاب وفوق الماء، وصولا إلى التراس في دبي مارينا مول ليكون الهبوط بين جموع المارة والأشخاص المتواجدين هناك.

وبعد النجاح الكبير الذي تحقق من إطلاق «إكس لاين» الأول، ستكون النسخة الجديدة مفتوحة أمام الزوار والمقيمين في دبي لمدة محدودة، حيث تم فتح باب التسجيل الآن. وسيكون بمقدور جميع الأشخاص الذين يقومون بهذه التجربة مشاركة اللحظات التي يمرون بها مع العالم من خلال الكاميرا المثبتة في الخوذة التي ستقوم بالتقاط الصور وتسجيل الفيديو. ويتم إرسال الفيديو والصور عبر البريد الإلكتروني.

شروط

وتبلغ تكلفة تجربة مغامرة «إكس لاين» 650 درهما لكل شخص أو إجمالي 1200 درهم لشخصين بما في ذلك الفيديو الخاص بهذه التجربة والصور أيضا، وتمتد ساعات العمل من 10:00 صباحا ولغاية 5:00 مساء على مدار الأسبوع. ويجب أن يتراوح عمر الراغبين في خوض هذه المغامرة بين 12-65 عاما، كما لا يسمح للذين تقل أعمارهم عن 18 عاما خوض هذه التجربة من دون وجود مرافق قانوني معهم. يجب أن لا يقل طول الشخص عن 130سم، وأن يتراوح وزنه بين 50-100 كغ وأن يكون متمتعا بحالة صحية جيدة.