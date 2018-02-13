دبي التجارية تحدد لائحة المرشحين للفوز بجائزة التميّز في الخدمات الإلكترونية

حددت دبي التجارية، النافذة الذكية الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية في دبي، والتابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، لائحة الشركات المرشحة للفوز في الدورة العاشرة من «جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية»، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، لتكريم المؤسسات المتميزة في مجال تبني الخدمات الذكية في قطاع التجارة والشحن والخدمات اللوجستية.

محطة مهمة

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تمثل الدورة العاشرة من «جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية»، محطة مهمة في مسيرة التجارة الذكية في إمارة دبي والدولة عموماً، فنحن لا نحتفل للمرة العاشرة بعدد الخدمات الإلكترونية، ولا بمقدار تبني التطبيقات الذكية، وإنما نحتفل بنموذج دبي في النجاح والتميز، الذي حولها إلى مركز عالمي للتجارة الذكية والخدمات اللوجستية والتجارة. وتمثل دبي التجارية، أحد الإنجازات الهامة التي ساهمت في هذا التميز والنجاح.

وتتسم الدورة العاشرة لجائزة التميز في الخدمات الإلكترونية، بإضافة فئة جديدة، تكرم مستخدمي تطبيق «لوجي غيت»، الذي تم إطلاقه مؤخراً، والمتخصص في الحلول المبتكرة، لحجز خدمات النقل البري والمستودعات. تسعى دبي التجارية من خلال طرحها لهذه الفئة، إلى تحفيز الشركات على الاستفادة من مزايا هذا التطبيق، الذي يعزز فرص تبادل خدمات الشحن البري، ما يرفع نسبة تشغيل الشاحنات إلى أعلى معدلاتها، كما أنه يوفر أفضل الأسعار التنافسية للتجار، ويمكنهم من متابعة سير رحلات شحن بضائعهم بشكل حي ومباشر، عبر الهاتف المحمول.

فئات

وتواصل الجائزة، تكريم المتميزين في فئات الخدمات الذكية في خدمات M-Token، وخدمات المناطق الحرة، والتخليص الجمركي، والدفع، وفئة الابتكار للعام في مجال التجارة والخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى جائزتين للمصدرين، تقدمهما مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بالشراكة مع دبي التجارية، وهما «جائزة المصدر الجديد للعام» و«جائزة المصدر المبتكر للعام».

دعم

وقال حسين البلوشي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في دبي التجارية: نحتفل مع شركائنا برصيد حافل بالنجاح والإنجازات النوعية، ويعود الفضل في ذلك إلى عملائنا الذين منحونا ثقتهم، وساهموا في تعزيز خدماتنا. ونثمن دعم وتعاون شركائنا الاستراتيجيين، ورعاة هذه الجائزة، الذين ساهموا معنا في مواصلة مسيرة هذه الجائزة المرموقة، واستمرار نموها وتنوع فئاتها. وسيتم الإعلان عن الجهات الفائزة بالجائزة خلال الشهر الجاري، وتكريمها في حفل تكريم مميز، بحضور كبار الشخصيات وممثلي الشركات الفائزة، والعاملين في قطاع التجارة واللوجستيات، والجهات الراعية للحدث، من بينها الفطيم للخدمات اللوجستية، وشركة «تكنو برو» الشرق الأوسط، وشركة «أجيليتي للخدمات اللوجستية».