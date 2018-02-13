فندقان لعلامة «زعبيل هاوس من جميرا» بمشروع السيف في دبي

أعلنت مجموعة جميرا، الشركة العالمية للفنادق الفاخرة والعضو في «دبي القابضة»، أمس توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل فندقين تحت علامة «زعبيل هاوس من جميرا» ضمن مشروع السيف في قلب دبي، الوجهة النابضة بالحياة من «مِراس» والواقعة على الضفة الجنوبية من خور دبي. ومن المقرر افتتاح الفندقين في فصل الربيع من هذا العام حيث تم إطلاق قنوات الحجز بما فيها الموقع الالكتروني للعلامة الجديدة zabeelhouse.com.

ويضم الفندقان 350 غرفة، وسيكونان من أول الفنادق التي يتم افتتاحها تحت علامة «زعبيل هاوس من جميرا» التي أطلقت في يناير الماضي بمفهوم يركز على المواقع المتميزة وسط أحياء تزخر بالمعالم المشوقة.

ويقع «السيف» الذي يعد من أبرز المواقع التراثية في تاريخ دبي، بالقرب من حي الفهيدي التاريخي ومنطقة السفارات ويتمتع بأجواء ساحرة تتجلى بوضوح في تراثه العريق ومناطقه العصرية. وتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع الذي يمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع أواخر 2017 ومن المقرر استكماله خلال العام الجاري. وإضافة إلى فنادق «زعبيل هاوس من جميرا»، سيضم «السيف» فندقاً بطابع تراثي مكوّناً من 200 غرفة وسوق تقليدية والعديد من المطاعم والمعارض الفنية وورش الفنون الحرفية.

ولدى «جميرا» عدة اتفاقيات رائدة لإدارة وتشغيل الفنادق تحت علامة»زعبيل هاوس من جميرا«، بما فيها»فندق زعبيل هاوس من جميرا-الروضة«الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والفنادق الجديدة في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. ويأتي الإعلان ليرفع العدد الإجمالي لقائمة الفنادق التي تعتزم جميرا افتتاحها في منتصف 2019 إلى 12 فندقاً بما فيها مشاريع فنادق»زعبيل هاوس من جميرا»، إضافة إلى 19 فندقاً قيد التشغيل حالياً في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.