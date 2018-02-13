نقل السياح من مطار دبي إلى رأس الخيمة

أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أمس خدمة جديدة لنقل الزوار من مطار دبي - مبنيى الركاب 1 و3 إلى رأس الخيمة، بهدف إتاحة فرصة استكشاف الوجهات السياحية بالإمارة أمام الزوار من خارج الإمارات إلى جانب السوق المحلي، وتمكينهم من العودة إلى منازلهم بعد زيارتهم لرأس الخيمة.

وقال هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: تأتي الخدمة الجديدة دعماً لأهداف الإمارة باجتذاب مليون زائر بنهاية عام 2018، ومن شأنها مساعدة الوكالات السياحية في أوروبا وروسيا والهند على استقطاب عشاق السفر إلى الإمارة للاستمتاع بشواطئها الذهبية الممتدة على مسافة 64 كيلو متراً، والتعرف على الثقافة العربية الأصيلة والمغامرات الرياضية المتنوعة على جبل جيس، أعلى قمة جبلية في الإمارات.

وأضاف: يمكن حجز الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لنقل الزوار من مطار دبي إلى الفنادق الرئيسية في رأس الخيمة بسعر 20 درهماً للاتجاه الواحد، ويتم توفير خدمة الإنترنت على متن المركبات، كما يمكن للركاب من سياح ومقيمين الاسترخاء والتمتع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة ولا تستغرق الرحلة أكثر من 45 دقيقة من المطار إلى رأس الخيمة.