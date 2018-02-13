«برايس كوبرز»: الإمارات تطلق طاقة الابتكار

قالت مؤسسة برايس واتر كوبرز الشرق الأوسط أن حكومة الإمارات تطلق طاقات الابتكار في القطاع الخاص والحكومي عن طريق استراتيجية تهدف إلى إطلاق الطاقات الإبداعية والابتكارية.

وأضافت أن تلك الاستراتيجية المبتكرة تطلب من الهيئات الحكومية تخصيص 1% من ميزانياتها للمشاريع المبتكرة.

كما أنشأت الإمارات حقائب وزارية للمستقبل والذكاء الاصطناعي وخصصت مسابقات للابتكار في جميع الهيئات الحكومية بهدف تركيز الاهتمام على تلك الأجندات وتغيير عقلية الموظفين الحكوميين. وتساعد الحكومة في الإمارات على تحقيق ذلك كهدف تحترمه الهيئات الحكومية وتقدره. ويرفع ذلك من درجة الثقة لدى الموظفين الحكوميين من أجل التقدم بأفكار مبتكرة.