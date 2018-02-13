فنادق دبي الأعلى عالمياً

حطمت دبي أمس رقماً قياسياً عالمياً جديداً متفوقة على نفسها مرة أخرى من خلال افتتاحها في شارع الشيخ زايد فندق «جيفورا» الأعلى في العالم بارتفاع 356 متراً، يضم 528 غرفة فندقية ضمن 75 طابقاً بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار درهم.

ومع افتتاح فندق «جيفورا» الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية باتت دبي تحتضن أعلى ستة أبراج فندقية على التوالي بحسب مجلس المباني الشاهقة.

وتضم هذه السلسلة فندق «أبراج الإمارات» بارتفاع 309 أمتار وفندق «برج العرب» 321 متراً وفندق روز ريحان 333 مترا وفندق «جي دبليو ماريوت» ماركيز 355 مترا وفندق «جيفورا» 356 مترا.

وقد انطلقت علامة جيفورا التجارية لأول مرة من دبي، وهي علامة محلية أسستها عائلة العطّار التي تعمل في مجال البناء والتطوير والتصميم منذ زمن طويل.