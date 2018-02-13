إطلاق أول مسابقة ابتكار في دائرة الطيران المدني برأس الخيمة

أطلق المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، أول مسابقة للابتكار في دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، مؤكداً أن دولة الإمارات من أولى الدول التي اهتمت بالابتكار وقدمت الدعم الكافي للمبتكرين عبر احتضانهم وتذليل جميع العقبات التي تعوق دون تنفيذ ابتكاراتهم على أرض الواقع، حيث اتخذت حكومتنا الرشيدة العديد من الخطوات الإيجابية التي نفخر بها اليوم لدعم الابتكار وغرسه كثقافة في المجتمع.

وأضاف: لم يعد الابتكار ترفاً بل ضرورة لوضع الحلول لجميع المشكلات التي تواجه المجتمعات وتواجه القطاعات بما فيها قطاع الطيران، مشيراً إلى أن قطاع الطيران والخدمات الأرضية كغيرها من القطاعات يحتاجون للابتكار والأفكار الجديدة التي تساهم في تطوير كأحد القطاعات الحيوية والمهمة.

وشهد الحفل الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، حيث أقيم الاحتفال بمناسبة إطلاق المسابقة الأولى وتكريم عدد من المشاركين الذين قدموا ابتكارات جديدة خاصة بقطاع الطيران من بينها ما يتعلق بنظام تتبع الأمتعة الذكي القائم على تحديد الهوية عبر موجات الراديو والتقليل مخاطر الطيران الرياضي وغيرها.

وأكد شهيد قدير، أخصائي أول الاستراتيجية والأداء في الهيئة العامة للطيران المدني برأس الخيمة أن الابتكار بالإمارات يحظى بأهمية كبيرة من خلال الدعم المقدم لهؤلاء المبتكرين بكل المجالات.