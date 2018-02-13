«أدنوك» تنفذ استثمارات ضخمة في «الظفرة للبترول»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تنفيذ استثمارات رأسمالية ضخمة في شركة الظفرة للعمليات البترولية المحدودة «الظفرة للبترول» أحدث الشركات العاملة في مجموعة أدنوك، لإقامة مرافق لتمكين إنتاج النفط من حقل حليبة الواقع على امتداد الحدود الجنوبية الشرقية لإمارة أبوظبي.

وتخطط أدنوك لبدء الإنتاج من حقل حليبه في منتصف عام 2019 بطاقة إنتاج أولية تبلغ 20 ألف برميل من النفط الخام ترتفع تدريجياً لتصل إلى 40 ألف برميل يومياً في عام 2020. وكانت شركة الظفرة للبترول والتي تدير حقل حليبة قد أرست عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات لأعمال المشروع على شركة «لارسن آند توبرو» للهندسة الهيدروكربونية.

وتشمل المرحلة الأولى من العقد حفر 32 بئراً وإنشاء خط أنابيب بطول 65 كيلومتراً لنقل النفط الخام من آبار حقل حليبة لمعالجته في محطة عصب المركزية لفصل الغاز التابعة لشركة أدنوك البرية. ومن ثم يتم نقل النفط الخام المعالج عبر خط الأنابيب الرئيسي لشركة أدنوك البرية إلى محطات التصدير البحري. وتسعى الشركة إلى تطبيق أحدث التقنيات الرقمية في مجال أتمتة حقول النفط في تجهيزات البنية التحتية الجديدة لعمليات الإنتاج لرفع الكفاءة وتعزيز السلامة وخفض التكاليف.

خطوة مهمة

ويعد هذا الاستثمار الضخم خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجية أدنوك 2030 للنمو الذكي التي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز والارتقاء بالأداء، في سعيها لزيادة الربحية من عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج. وتعد شركة الظفرة للبترول أول مشروع مشترك بين شركة أدنوك وشركة النفط الوطنية الكورية وشركة «جي إس إنيرجي»، التي تمثلها شركة كوريا أبوظبي للنفط «كادوك» المملوكة لائتلاف من شركات من كوريا الجنوبية. ويعكس الإعلان عن تنفيذ هذا الاستثمار الكبير النجاح المتواصل الذي تحققه هذه الشراكة.

بدء الإنتاج

وقال عبد المنعم الكندي، مدير دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: «يمثل هذا الاستثمار إنجازاً كبيراً لشركة الظفرة للبترول، حيث يمهد الطريق لبدء إنتاجها من النفط الخام في عام 2019. ويُسهم الاستثمار في البنية التحتية في رفع الطاقة الإنتاجية لشركات المجموعة ويضمن الاستغلال الأمثل لأصولنا من خلال الاستفادة من مرافقنا البرية القائمة حالياً مما يمكن أدنوك من تطوير المكامن النفطية غير المستغلة بطريقة فعالة. كما يعد هذا الاستثمار خطوة مهمة لتعزيز الربحية من عمليات أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج بما يحقق أهداف استراتيجية 2030».

وأضاف: تم اختيار «لارسن آند توبرو» للهندسة الهيدروكربونية لتنفيذ المشروع عقب عملية تقييم للعطاءات المقدمة اتسمت بالتنافسية، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة من الاستثمار في حقل حليبه لشركتي أدنوك وكادوك، وإبرام شراكة مع جهة تمتلك القدرة والاستعداد لتوظيف التكنولوجيا المتطورة وأحدث التقنيات والابتكارات لدعم أهداف شركات المجموعة في رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.

ومن المقرر اكتمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير حقل حليبة في عام 2020 على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل تنفيذ مشاريع توسعية لرفع الطاقة الإنتاجية لشركة الظفرة للبترول في المستقبل من خلال استغلال الحقول الصغيرة التي تحيط بحقل حليبة مما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 40 ألف برميل يومياً في مطلع 2022.

2013

تم تأسيس شركة الظفرة للعمليات البترولية عام 2013 تعتبر واحدة من الشركات الناشطة في مجموعة أدنوك. وتهدف الشركة إلى استكشاف وتطوير مناطق الامتياز التي حصلت عليها لتقييم الجدوى التجارية لعدد من حقول النفط والغاز الجديدة الواعدة.