«شاهين كيم» تستثمر 4 مليارات درهم في «خليفة الصناعية»

وقعت شركة شاهين كيم للاستثمار اتفاقية مساطحة مع موانئ أبوظبي لاستئجار أراضٍ لبناء مجمع صناعات كيماوية في مدينة خليفة الصناعية، وذلك باستثمارات متوقعة تبلغ 4 مليارات درهم.

ويسهم المصنع الجديد عند تشغيله في دعم قطاع الصناعات الكيماوية بدولة الإمارات فضلاً عن تقديم الدعم لكبرى الشركات الصناعية مثل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبر توريد المواد الخام. وبالإضافة إلى ذلك، سيعزز المصنع الجديد مكانة شاهين كيم الريادية بدولة الإمارات في إنتاج ثاني كلورايد الأثيلين وذلك انطلاقاً من مدينة خليفة الصناعية التي تعتبر مركزاً متكاملاً للصناعات والخدمات اللوجستية بالمنطقة.

مساحة

وسيقام المجمع الجديد على مساحة مخصصة تبلغ 330 ألف متر مربع بمدينة خليفة الصناعية، حيث تعتزم الشركة تشييد محطة مخصصة بميناء خليفة. ويتوقع أن ينتج المجمع في المرحلة الأولى 130 ألف طن من الصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم) لمصنع الألمنيوم الخاص بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة، و160 ألف طن من ثاني كلورايد الأثيلين سنوياً. وعند اكتمال المرحلة الثانية سيتضاعف إنتاج الصودا الكاوية ويتوسع إنتاج المجمع ليشمل فينيل كلورايد وبولي فينيل كلورايد.

وعبر راشد السويدي، رئيس مجلس إدارة شاهين كيم، عن امتنانه للدعم الذي حظيت به الشركة من موانئ أبوظبي، وقال: نتطلع قدماً لتشييد المجمع الجديد بمدينة خليفة الصناعية لتوريد احتياجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لشحنات الصودا الكاوية. وتفخر شاهين كيم بكونها أول منتج لمادة ثاني كلورايد الإيثيلين في الدولة فضلاً عن إنتاج الفينيل كلورايد وبولي فينيك كلورايد عند إكمال المرحلة الثانية من المشروع.

ومن جانبه، أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إلى أن موانئ أبوظبي حرصت منذ تدشين مدينة خليفة الصناعية على دعم استراتيجية التنوع الاقتصادي وتطوير القطاعات الصناعية بالدولة وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به من جانب القيادة الرشيدة. وقال، «تفخر موانئ أبوظبي لشراكتها مع شاهين كيم للاستثمار وتقديم الدعم لمشروعها الاستراتيجي بمدينة خليفة الصناعية التي تعتبر واحدة من المناطق الصناعية المتكاملة بالمنطقة».

حرص

وأضاف: من خلال هذه الاتفاقية تحرص موانئ أبوظبي على تعزيز النمو والتجارة وتقديم أفضل الخدمات للعملاء من مختلف القطاعات من بينها تسهيل الحصول على المواد الخام والوصول إلى مرافق ميناء خليفة والاستفادة من أرقى البنية التحتية المتطورة لتطوير عملياتها.