انتهاء 80% من العمل في برج نخلة جميرا

أعلنت شركة نخيل العقارية أن 80% من العمل في إنشاء فندق برج نخلة جميرا قد انتهى. ويشمل البرج فندقا فاخرا ومساكن ومنصة مشاهدة في قلب جزيرة نخلة جميرا.

وتم الانتهاء حاليا من بناء 42 طابقا وسيتم الانتهاء من الطوابق الباقية المخصصة للسكن خلال الربع الأول من العام الجاري.

وسيضم البرج أعلى حوض سباحة ويخصص الطابق الـ51 للمطاعم والطابق الـ52 لمنصة مشاهدة عامة. ويرتفع البرج 240 متراً فوق سطح الجزيرة. وسيضم فندق سانت ريجيس 289 غرفة إلى جانب 432 وحدة سكنية في البرج، والعديد من المطاعم ومرافق الترفيه.

ويشغل الفندق 18 طابقاً بالبرج. وتتنوع الشقق السكنية بين استوديوهات وشقق من غرفة نوم وغرفتي نوم و 3 غرف. ومن أهم عوامل الجذب في البرج الطابقان العلويان المخصصان للمطاعم والترفيه، حيث يمكن للسكان والجمهور من الخارج استخدامهما حيث يوفران إطلالة بانورامية لجزيرة النخلة ومياه الخليج العربي وخط الأفق الشهير لدبي.

ويشمل الطابق الـ50 حمام سباحة يرتفع عن الأرض 210 أمتار، وحول الأركان الأربعة للبرج منصة مشاهدة يمكن الوصول إليها من مول نخيل المتصل بالبرج، وهو تحت الإنشاء حاليا. كما يتسنى لضيوف الفندق والسكان الوصول الى نادي سانت ريجيس الشاطئي أحد مكونات الشاطئ الغربي للنخلة. كما تقع حديقة الاتحاد بالقرب من البرج وهي تغطي مساحة 1.1 مليون قدم مربع في قلب جزيرة جميرا.