دبي ترفع الطلب على رافعات البناء 20%

زاد حجم الطلب على الروافع البرجية والمصاعد في دبي بنسبة 20% تقريباً، مع دخول العديد من المشاريع الجديدة سوق الإنشاءات الذي ينظر إليه كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في دبي.

وبلغ الإنفاق على المشاريع الإنشائية في الإمارة 99 مليار درهم العام الماضي صعوداً من 70 ملياراً في 2016، وسط توقعات بنمو الإنفاق خلال العام الجاري 2018 بنسبة 10%.

وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن عدد المشاريع العقارية التي تم تدشينها في 2016 حتى النصف الأول من عام 2017 بلغ 88 مشروعاً عقارياً، بينما أنجز تسجيل 68 مشروعاً عقارياً جديداً بقيمة تبلغ 21 مليار درهم.