مركز لتداول القهوة في دبي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة أمس، عزمه افتتاح مركز لتداول القهوة في الربع الثالث من العام الحالي بتكلفة 20 مليون دولار بعد نجاح مركز تداول الشاي.



وقال سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع بالمركز للصحفيين على هامش مؤتمر توقعات السلع العالمية بدبي، إن الأعمال الإنشائية في المركز الجديد بدأت في نوفمبر الماضي، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 50% وهي أعلى من المخطط له.

وبحسب تقديرات رسمية، من المتوقع أن يتعامل المركز الجديد مع ما يصل إلى 20 ألف طن من حبوب البن الأخضر بقيمة 100 مليون دولار سنوياً.

وأوضح دوتا، أن مركز القهوة سيوفر مرفقاً بدرجة حرارة يتم التحكم بها، وبنية تحتية وخدمات ذات مستوى عالمي لتخزين ومعالجة وتسليم القهوة وفقاً لمواصفات دقيقة.

وأضاف إن مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع تعامل خلال العام الماضي مع 53 مليون كيلوغرام من الشاي بمقره في دبي، وحقق نمواً بمعدل 39.5% مقارنة بنحو 38 مليون كيلوغرام من الشاي في 2016. وقال إن المركز منفتح على جميع أنواع السلع ويعمل على البحث دائماً عن إضافة سلع جديدة ولكن في الوقت الراهن سيكون التركيز على القهوة وافتتاح المركز الجديد.