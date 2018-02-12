6.74 ملايين هندي زاروا دبي في 4 سنوات

ارتفع عدد زوار دبي من الهند ليصل إلى 6.74 ملايين زائر خلال السنوات الأربع الماضية، منهم أكثر من مليوني زائر خلال العام الماضي، لتتصدر بذلك الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وجاء التدفق السياحي من السوق الهندي بدعم من توسع الناقلات الوطنية في السواق الهندي، إذ يصل إجمالي مقاعد السفر المتاحة بين الهند ودبي إلى 65.2 ألف مقعد في الوقت الراهن.

وتشهد حركة الطيران بين الإمارات والهند نشاطاً كبيراً، ويرتبط البلدان بأكثر من 1065 رحلة جوية أسبوعياً، وتصل رحلات «طيران الإمارات» إلى 9 مدن هندية رئيسة، بواقع 180 رحلة أسبوعياً، فيما تسيّر «العربية للطيران» نحو 112 رحلة أسبوعياً إلى 13 مدينة.