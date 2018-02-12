طيران الإمارات تعلن تعيينات إدارية عليا في الشرق الأقصى وأفريقيا

أعلنت طيران الإمارات تعيين ثلاثة من مواطني دولة الإمارات بمناصب رئيسة لإدارة عملياتها التنفيذية في الشرق الأقصى وأفريقيا. وتؤكد التعيينات التزام الناقلة بتعزيز توجهاتها الاستراتيجية وموقعها التجاري داخل هذه الأسواق.

وقال تيري أنتينوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية: يعد الاستثمار في موظفينا أساس استراتيجيتنا، ونحن محظوظون بتوظيف أشخاص ضمن الفريق التجاري مناسبين لتولي هذه الأدوار.

اليابان

وسيتولى سالم المري منصب مدير مكتب طيران الإمارات في اليابان. وبدأ المري عمله لدى الناقلة كمحلل تخطيط محطات لقسم التخطيط الاستراتيجي. وفي عام 2014، أصبح المري مدير تخطيط محطات حيث تولى إدارة متطلبات شبكة طيران الإمارات لدعم الربحية من حيث التخطيط والجدولة والرصد والتحسين. وليس سالم غريباً عن السوق اليابانية، فبالإضافة إلى كونه يتحدث اللغة المحلية، درس المري مدة عام الأبحاث في جامعة كوبي، والتحق بعد ذلك بكلية الدراسات العليا في استراتيجية الشركات الدولية بجامعة هيتوتسوباشي في طوكيو.

ماليزيا

وتم تعيين عبد الله الزماني مديراً لمكتب طيران الإمارات في ماليزيا، حيث سيتولى قيادة الجهود الرامية إلى تطوير العلامة التجارية بماليزيا، ليصبح عبد الله أول مواطن يتولى هذا المنصب. وبدأ الزماني عمله في طيران الإمارات منذ أكثر من 10 سنوات، حيث التحق بداية في برنامج التدريب الإداري الوطني المتخصص التابع للناقلة، وشغل منذ ذلك الحين مناصب في الهند وبنغلاديش، وهي من أكثر الوجهات إشغالاً لدى طيران الإمارات. وفي عام 2008، تم تعيينه مديراً للدعم التجاري، وفي عام 2010 جرى تعيينه مديراً للمبيعات في الرياض. وفي نوفمبر 2011، تمت ترقيته ليصبح مدير مكتب طيران الإمارات في إثيوبيا وفي فبراير 2014، شغل منصب مدير مكتب الناقلة في الفلبين حيث ساهم في إطلاق خدمتي سيبو وكلارك.

زامبيا

وسيتولى محمد بن حافظ إدارة مكتب طيران الإمارات في زامبيا. وكان محمد قد بدأ عمله في طيران الإمارات في فبراير 2010 كمدير للدعم التجاري، ثم جرى تعيينه كمدير مكتب الناقلة في الرياض عام 2013. وفي مارس 2014، تمت ترقيته إلى مدير مكتب المغرب، ومن ثم التحق في الخدمة العسكرية الوطنية في يناير 2016 حتى يناير من هذا العام.